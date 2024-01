Graduatorie Ata Terza fascia, GPS e maturità 2024, le novità in arrivo con il decreto Milleproroghe

Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof. Lucio Ficara risponde ad alcune domande sul decreto milleproroghe.

1) Le tanto attese graduatorie di terza fascia Ata, che sarebbero dovute essere aggiornate in primavera 2024, potrebbero slittare di un anno per una norma inserita nel milleproroghe?

Non è ancora certo che le graduatorie di Istituto del personale Ata di terza fascia saranno aggiornate nel 2025 e non nella primavera del 2024. Esistono alcuni emendamenti al decreto legge milleproroghe, che dovrà essere convertito in legge entro febbraio 2024, che propongono la proroga di un anno delle attuali graduatorie della terza fascia Ata e quindi il rinvio di un anno del loro aggiornamento/trasferimento.

2) Le Graduatorie Provinciali per le Supplenze, il cui biennio 2022/2023 e 2023/2024 è in fase di scadenza, verranno aggiornate con possibilità di trasferimento in altra provincia della propria posizione?

È utile specificare che il decreto Milleproroghe 2024, all’art. 5 comma 2 dispone norme precise sui tempi e modi dell’aggiornamento delle GPS. La norma prevede che l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per il biennio 2024/2025-2025/2026 sia disciplinato con apposita Ordinanza Ministeriale. Quindi nella tarda primavera del 2024 ci sarà l’aggiornamento/trasferimento delle GPS per il biennio 2024-2026.

3) Nell’esame di Stato 2024 per la conclusione degli studi del II ciclo, l’ammissione dei candidati dipenderà dall’avere frequentato le ore di PCTO svolte nell’ultimo triennio?

Anche per l’esame di Stato 2024, così come già accaduto nel 2023 e 2022, la frequenza del PCTO non dovrebbe rappresentare un requisito di ammissione dei candidati all’esame. A tal proposito si attende di conoscere l’esito di approvazione di un emendamento al Milleproroghe 2024, che prevede proprio che il PCTO non sia requisito di ammissione per gli esami di Stato 2023/2024.