Graduatorie di istituto: come funzionano quest’anno

Le G.I. (Graduatorie di Istituto) divise in tre fasce vengono utilizzate per le nomine da parte dei dirigenti scolastici.

Queste sono le diverse tipologie

1) Per le supplenze brevi e temporanee (per le assenze dei titolari per malattia, aspettativa, puerperio, ecc.) come indicato nell’O.M. 60/2020

2) Per supplenze di durata annuale 30 giugno/ 31 agosto in caso di esaurimento delle Gae e delle GPS di prima e di seconda fascia.

3) Per le supplenze annuali 31agosto/30 giugno per quanto riguarda quei posti che si renderanno vacanti e disponibili o solo disponibili dopo il 31 dicembre 2020.

4) Solo per il 2020/21 anche per le supplenze sui posti aggiuntivi che saranno tra poco determinati con una O.M. di prossima emanazione per la ripresa in sicurezza delle lezioni in presenza e finanziate con il “Decreto Rilancio”; tali supplenti temporanei saranno licenziati se la scuola sarà costretta a interrompere le attività didattica per la pandemia. Sappiamo, in quanto l’ha affermato la Ministra, che tali posti saranno concentrati maggiormente nel primo ciclo di istruzione.

Consigliamo quindi di indicare tutte le 20 scuole per cui si ha diritto a essere inseriti (ribadiamo: 20 scuole per ogni graduatoria).

I docenti in GAE inseriti in 10 scuole nella prima fascia possono presentare domanda di inserimento nella prima fascia delle GPS per essere inseriti in seconda fascia di istituto in altre 20 scuole; tale procedura è soprattutto vantaggiosa per i docenti di infanzia e primaria.

In caso di mancata presentazione alla convocazione o rifiuto della nomina da Gae o da GPS, resta comunque il diritto ad essere nominati da G.I. sul medesimo posto o classe di concorso.