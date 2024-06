Graduatorie di Istituto terza fascia personale Ata 2024-2027: il video tutorial per rispondere ai dubbi

Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof. Lucio Ficara risponde ad alcune domande sulle Graduatorie di Istituto terza fascia personale Ata 2024-2027.

Ecco le domande:

✅ (00:00) INTRODUZIONE

✅ (00:30) Con quale titolo si può accedere al nuovo profilo di operatore scolastico nella compilazione della domanda delle graduatorie di Istituto di terza fascia ATA 2024-2027?

✅ (03:45) Come posso associare, senza commettere errori, il titolo di diploma Tecnico per l’inserimento nel profilo AT ( Assistente Tecnico), con il settore specifico dell’area di laboratorio?

✅ (07:17) Quale titolo scegliere tra qualifica professionale triennale e maturità quinquennale per l’inserimento come collaboratore scolastico?