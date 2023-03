Graduatorie d’istituto perdente posto. Valutazione dei servizi

Una delle incombenze cui sono chiamati i docenti, quando in una scuola si verifica una diminuzione di alunni iscritti, è quella di presentare domanda, su richiesta del dirigente scolastico, per la compilazione della graduatoria interna volta a individuare i docenti in soprannumero e quindi perdenti posto.



Servizio valutabile



Fermo restante che in ogni istituzione le graduatorie sono differenti in relazione alla classe di concorso e al tipo di posto, i servizi valutabili sono quelli previsti nella tabella A) relativi alla valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente e educativo.



Servizi di ruolo



Il servizio comunque prestato, nel ruolo di appartenenza riferito rispettivamente: alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria, alla scuola secondaria di primo grado e agli istituti d’istruzione secondaria di secondo grado e artistica, è valutato 6 punti per ogni anno scolastico ad esclusione dell’anno in corso.



Servizio derivante da decorrenza giuridica



Il servizio derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, senza alcun effettivo servizio, o prestato in un ruolo diverso di quello di appartenenza è valutato per tutti gli anni 3 punti per ogni anno.



Servizio fuori ruolo



Il servizio fuori ruolo ai fini della compilazione delle graduatorie interne per l’individuazione del perdente posto, è valutato 3 punti per i primi quattro anni e 2 per gli anni successivi



Servizio di ruolo in ordine di scuola diverso



Il servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera anche se prestato in altro ordine di ruolo è valutato in linea generale, come servizio fuori ruolo con le seguenti precisazioni:



A) Servizio di ruolo nella scuola dell’infanzia o primaria



Il servizio di ruolo prestato sia nella scuola dell’infanzia, sia nella scuola primaria per i docenti che avessero fatto il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria e viceversa, è valutato per intero (3 punti per ogni anno e per tutti gli anni); mentre se si è titolari nella scuola secondaria di primo o secondo grado e si è svolto precedentemente servizio nella scuola dell’infanzia o nella scuola primaria, il servizio è valutato come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi).

B) Servizio di ruolo nella scuola secondaria di primo e secondo grado



Il servizio di ruolo prestato sia nella scuola secondaria di primo o di secondo grado per i docenti che avessero fatto il passaggio dal primo grado al secondo o viceversa, è valutato per intero (3 punti per ogni anno e per tutti gli anni); mentre se si è titolari nella scuola dell’infanzia o primaria, e si è svolto precedentemente servizio nella scuola secondaria di primo o secondo grado il servizio è valutato come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi)



Servizio prestato da supplente



Il servizio svolto da supplente è valutato come servizio fuori ruolo (3 punti per i primi 4 anni e 2 punti per i restanti altri anni) a condizione che sia stato svolto per almeno 180 giorni per anno scolastico o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale; per la scuola dell’infanzia il servizio è valutato se è stato svolto dal primo febbraio al termine delle attività didattiche (30 giungo).



Servizio prestato nel sostegno senza titolo



Va precisato che il servizio prestato come insegnante di sostegno senza titolo va considerato come servizio fuori ruolo.



Servizio prestato senza soluzione di continuità



Gli anni di servizio prestati nella scuola di titolarità, senza soluzione di continuità, in aggiunta al punteggio spettante per gli anni di servizio di ruolo e non di ruolo, sono valutati nella misura di 2 punti per il primo 5 anni e 3 punti per i restanti anni di servizio; va precisato che ai fini della graduatoria dei perdenti posto, è valutata la continuità di servizio nel comune di attuale titolarità, nella misura di punti 1 per ogni anno.