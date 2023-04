Graduatorie per soli titoli 24 mesi Ata: domande dal 27 aprile al 18 maggio

Secondo quanto riporta la Cisl Scuola, il Ministero dell’Istruzione e del Merito nella giornata di martedì 4 aprile, ha annunciato, durante un’informativa con le organizzazioni sindacali, la pubblicazione imminente della circolare relativa all’apertura della procedura di aggiornamento delle graduatorie dei concorsi per soli titoli (24 mesi) per il personale ATA. Il documento sarà destinato agli uffici scolatici regionali.

In una nota Cisl Scuola scrive: “La circolare ricalca sostanzialmente quella emanata lo scorso anno. L’apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze, da produrre esclusivamente attraverso POLIS, sarà quasi certamente il 27 aprile (ore 9.00), con chiusura prevista per le ore 23.59 del 18 maggio“.

“Con una successiva istanza (Allegato G) – continua la nota – gli aspiranti potranno effettuare la scelta delle istituzioni scolastiche in cui chiedono l’inclusione in I fascia di istituto per l’anno scolastico 2023/24. Tale istanza sarà resa disponibile dopo che gli Uffici Provinciali avranno completato la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria. Le modalità, i tempi e gli aspetti specifici della procedura on line per la scelta delle sedi saranno comunicati con una successiva nota ministeriale”.