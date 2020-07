Graduatorie provinciali, alle 15,30 diretta Facebook e YouTube: le risposte alle domande più frequenti

Le domande per inserirsi alle graduatorie provinciali sono partite il 22 luglio e scadranno il 6 agosto.

Dopo il successo della precedente diretta, La Tecnica della Scuola Live replica per aiutare i tantissimi aspiranti impegnati con la compilazione della domanda delle GPS ad orientarsi e risolvere i dubbi sempre molto frequenti.

Per questo oggi, mercoledì 29 luglio, alle ore 15,30, sulla nostra pagina Facebook e il nostro canale Youtube si parlerà in diretta dei problemi e dei dubbi più frequenti riscontrati in questi giorni dagli utenti.

Ancora una volta, insieme al giornalista Fabrizio De Angelis, ci saranno Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica e Dino Caudullo, avvocato specializzato in diritto scolastico.

Nel corso della diretta risponderemo ai vostri quesiti che porrete in tempo reale.



