Graduatorie provinciali, iscrizione in caso di provvedimento cautelare

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato una nuova FAQ con ulteriori chiarimenti per la presentazione delle domande per l’inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze.

La FAQ è la seguente:

Vorrei iscrivermi in GPS di I Fascia selezionando come titolo di accesso una delle due voci:

Provvedimento giurisdizionale cautelare

Provvedimento giurisdizionale favorevole all’interessato non passato in giudicato.

Posso presentare domanda anche per la GPS di II fascia nelle stesse classi di concorso/posti?

Questa è la risposta:

No. In caso di esito sfavorevole del giudizio, l’aspirante potrà comunque presentare all’Ufficio Scolastico Territoriale una specifica richiesta di cancellazione dalla I fascia e di inserimento nella II fascia corrispondente a quella richiesta e per la stessa provincia e le stesse sedi indicate nell’istanza. L’inserimento avverrà secondo modalità che saranno successivamente rese note.

