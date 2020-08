Graduatorie provinciali, si valutano le altre attività di insegnamento?

Tra i titoli valutabili non rientrano quelle che vengono definite “altre attività di insegnamento”.

Il Ministero ha risposto con una nuova FAQ alla seguente domanda:

Sono valutabili i servizi prestati quale assistente di lingue all’estero? I progetti di Motoria CONI/MI nelle scuola primaria?

Questa è la risposta fornita dal Ministero:

No. Le GPS sono graduatorie di nuova istituzione, che prevedono una nuova tabella di valutazione dei titoli. Non è presente l’area “altre attività di insegnamento” (che erano valutabili solo nelle graduatorie di istituto di III fascia, ma non nelle altre tabelle titoli). Pertanto, il servizio non è valutabile. Sono valutabili esclusivamente i servizi specificati nelle tabelle titoli e nell’Ordinanza.

Decreto Dipartimentale n.858 del 21 luglio 2020

Ordinanza Ministeriale n.60 del 10 luglio 2020