Graduatorie regionali sostegno: una proposta per garantire continuità didattica agli alunni con disabilità

In merito alle recente notizia su un imminente decreto ministeriale per la regolamentazione di una nuova procedura di reclutamento per gli specializzati su sostegno, con formazione di graduatorie regionali da aggiornare ogni due anni, il comitato “Nessun precario resti escluso” osserva quanto segue e avanza una proposta, anche nell’interesse dell’Amministrazione, nell’ottica di garantire continuità didattica agli alunni disabili, con l’opportunità di avviare il percorso di stabilizzazione degli insegnanti che si specializzeranno al termine del settimo ciclo TFA sostegno.

Il comitato ritiene sia sbagliato, in quanto dannoso ai fini della collocazione desiderata che favorisce la permanenza e quindi la continuità didattica, l’aver stabilito la decadenza dalla graduatoria in caso di: mancata partecipazione alla procedura di attribuzione dell’incarico annuale, mancata individuazione per incompleta indicazione di tutte le preferenze esprimibili, mancata presa di servizio entro i termini fissati dall’Amministrazione nella sede assegnata e rinuncia all’individuazione effettuata.

Per lo stesso motivo, il comitato ritiene sia sbagliato che il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporti non solo la decadenza dalla procedura, con la mancata trasformazione a tempo indeterminato del contratto, ma anche la definitiva esclusione dalla graduatoria e l’impossibilità di accedervi successivamente, anche in diversa regione; trattandosi di graduatorie che si rinnoveranno ogni due anni, stabilire l’esclusione definitiva ci risulta privo di logica, a meno di un intento eccessivamente punitivo nel non dare una seconda possibilità ad aspiranti insegnanti al ruolo, già specializzati.

Il comitato ritiene sia sbagliato il non aver previsto la possibilità che a tale procedura siano ammessi, con riserva in attesa di conseguimento del titolo di specializzazione su sostegno, coloro che conseguiranno il titolo entro la data di conclusione del settimo ciclo TFA sostegno (come è stato fatto per l’aggiornamento delle GPS entro il 31 maggio 2022, tramite ammissione con riserva dei neo-specializzati entro il 20 luglio 2022).

Pertanto, il comitato ritiene necessario, al fine di garantire la presenza di insegnanti specializzati per tutti gli alunni disabili, che sia data la possibilità di inserimento nelle graduatorie regionali a coloro che si specializzeranno con il settimo ciclo del TFA sostegno, inserimento da effettuarsi con riserva in attesa di conseguimento del titolo di specializzazione su sostegno entro la fine di luglio 2023.

Comitato “Nessun precario resti escluso”