Graduatorie terza fascia ATA, quando saranno pubblicate?

Molti aspiranti dei profili personale ATA terza fascia, inseriti per la prima volta in dette graduatorie, si rivolgono alla nostra redazione per sapere quando saranno pubblicate le graduatorie.

Con decreto n. 50 del 3 marzo 2021 è stato dato l’avvio alla presentazione delle domande per i relativi profili di terza fascia sia per nuovi inserimenti sia per gli aggiornamenti di chi era già inserito.

Lo stesso decreto all’art. 4 indicava il 22 marzo come data d’inizio e il 22 aprile come termine ultimo delle operazioni d’inserimento, di conferma, di aggiornamento e di depennamento, termine che con nota successiva è stato prorogato al 29 aprile 2021, ma solo per la presentazione delle domande e non per l’acquisizione di titoli.

In merito alla data di pubblicazione delle graduatorie, detto decreto non fissa alcuna scadenza, ma pone come regola la pubblicazione di tutte le graduatorie d’istituto nella stessa data. Considerato l’elevato numero di domande pervenute (oltre 2 milioni), diventa difficile prevedere una data certa.

In ogni caso ogni aspirante, oltre a ricevere una mail di conferma da parte della scuola intestataria della domanda, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie, può visionare la propria posizione in graduatoria, accedendo a Istanze online del Ministero.

Si ricorda, inoltre, ai nostri lettori che dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie è possibile produrre reclamo scritto, entro 10 giorni, da inviare al dirigente della scuola intestataria della domanda, al fine di rettificare eventuali errori materiali.