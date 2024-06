Gramellini: “Ero in una scuola e i ragazzi non sapevano ci fossero gli Europei”. Le accuse: “Impossibile, le lezioni sono finite”

Gramellini: “Ero in una scuola e i ragazzi non sapevano ci fossero...

Il giornalista e conduttore Massimo Gramellini è stato ampiamente criticato sul web, specialmente su X, per un articolo pubblicato su Il Corriere della Sera. Il pezzo riguarda gli europei di calcio, iniziati qualche giorno fa. Gramellini ha raccontato un aneddoto che secondo molti è inverosimile.

L’episodio

Il giornalista ha raccontato di essere stato in una scuola e di aver parlato, il giorno prima dell’esordio dell’Italia agli Europei, sabato 15 giugno, con alcuni dodicenni e di aver capito, con grande stupore, che ai pre adolescenti poco importa del calcio. Secondo molti lettori, però, la storia non si regge in piedi: Gramellini avrebbe visitato la scuola il 14 giugno, a lezioni già sospese per la pausa estiva.

Ecco cosa ha scritto Gramellini: “Da ragazzini, l’esordio della nazionale agli Europei o ai Mondiali era un giorno indimenticabile. Ieri mi trovavo in una scuola e ho chiesto a un gruppo di dodicenni se fossero in tensione per la partita di stasera. Mi hanno risposto: ‘Quale partita?’. Ignoravano chi fosse Scamacca, mentre sapevano tutto di Sinner e qualcosa di Tamberi. Nessuno ha mai giocato a pallone in un cortile e quasi nessuno ha messo piede in uno stadio o visto una partita intera alla tv. Quel poco di calcio che masticano lo hanno appreso dagli highlights. Uno di loro pensava seriamente che Mbappé fosse solo il protagonista di un videogame”.

Le critiche sarcastiche

Ed ecco alcune delle critiche:

“Scuole riaperte in tutta Italia il 14 giugno per il caffè di Gramellini”.

“Le lezioni sono finite da più di una settimana, in quale scuola ti trovavi?”.

“Peccato che sia un episodio inventato”.

“Se Gramellini ha incontrato dei dodicenni in una scuola, probabilmente stavano rubando i computer, visto che le scuole sono chiuse da una settimana”.

“Anche oggi Gramellini si dedica al fantasy. E se per assurdo non fosse inventato sarebbe un’ottima notizia aver tramandato alla nuova generazione che siamo buoni in tutti gli sport”.

Gramellini non ha specificato perché si trovasse in una scuola e non ha dato spiegazioni.