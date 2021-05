Grammatica implicita o esplicita? Il modello valenziale

Come fare grammatica in modo concreto, scientifico, motivante e coinvolgente per alunni e insegnanti? Che differenza c’è tra la grammatica implicita e quella esplicita? La grammatica valenziale è un modello semplice, sintetico, legato direttamente con l’uso personale dell’alunno, applicabile a molte lingue, che spiega la struttura della frase come si è formata nel nostro cervello. (VAI AL CORSO)

I bambini e i ragazzi vengono invitati a ragionare sul significato del verbo, immaginando una scena teatrale per capire di quanti personaggi c’è bisogno per rappresentare ciò che il verbo descrive.

Compiono così un percorso di scoperta-apprendimento che si sviluppa a partire dalle loro competenze, dalla grammatica “implicita” che posseggono fin da quando, piccolissimi, hanno iniziato ad ascoltare la lingua parlata da chi sta loro intorno nei vari ambienti e contesti di vita.

Quando si passerà all’astrazione, i Grafici Radiali Sabatini colorati permetteranno di “vedere” la frase nella sua struttura.

Ecco le parole di alcune insegnanti dopo le prime esperienze:

-Ho parlato di questo modello ai miei alunni e abbiamo svolto qualche piccola attività che mi permettesse di osservare le loro reazioni: più entusiasti di me!

-Fin dalla prima lezione ho capito quanti dubbi avrei potuto chiarire ai miei alunni e quante diverse e migliori spiegazioni avrei potuto dare se avessi conosciuto prima la grammatica valenziale.

-Ho avuto la certezza immediata che il modello valenziale mette in una prospettiva nuova lo studio della lingua e lo rende più rispondente sul piano dell’esperienza.

-Durante una lezione un bambino è stato fantastico nel dare la sua spiegazione della valenza del verbo regalare perché, mentre la esponeva, si è reso conto che il suo ragionamento non andava e ha detto: “Eh no, così non va! Qui ci manca anche a chi Cecilia regala il maglione!”

Il corso

Su questi argomenti La Tecnica della Scuola propone il corso Fare grammatica con il modello valenziale, in programma dal 25 maggio, a cura di Daniela Moscato.