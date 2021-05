Grammatica valenziale: esercizi e materiali. La proposta formativa

Fare grammatica in modo concreto, scientifico e anche motivante e coinvolgente? (VAI AL CORSO)

iscriviti ISCRIVITI al nostro canale Youtube METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook

La grammatica valenziale è un modello semplice, sintetico, legato direttamente con l’uso personale dell’alunno, applicabile a molte lingue. Spiega la struttura della frase come si è formata nel nostro cervello.

I bambini e i ragazzi vengono invitati a ragionare sul significato del verbo, immaginando una scena teatrale per capire di quanti personaggi c’è bisogno per rappresentare ciò che il verbo descrive.

Partire dalle competenze dell’alunno

Iniziano così un percorso di scoperta-apprendimento che si sviluppa a partire dalle loro competenze, da quella grammatica “implicita” che posseggono fin da quando, piccolissimi, hanno iniziato ad ascoltare la lingua parlata da chi sta loro intorno nei vari ambienti e contesti di vita.

Quando si passerà all’astrazione, i Grafici Radiali Sabatini colorati permetteranno di “vedere” la frase nella sua struttura.

Ecco le parole di alcune insegnanti dopo le prime esperienze:

-Ho parlato di questo modello ai miei alunni e abbiamo svolto qualche piccola attività che mi permettesse di osservare le loro reazioni: più entusiasti di me!

-Fin dalla prima lezione ho capito quanti dubbi avrei potuto chiarire ai miei alunni e quante diverse e migliori spiegazioni avrei potuto dare se avessi conosciuto prima la grammatica valenziale.

-Ho avuto la visione immediata di come il modello valenziale metta in una prospettiva nuova lo studio della lingua e lo renda più rispondente sul piano dell’esperienza.

-Durante una lezione un bambino è stato fantastico nel dare la sua spiegazione della valenza del verbo regalare perché, mentre la esponeva, si è reso conto che il suo ragionamento non andava e ha detto: “Eh no, così non va! Qui ci manca anche a chi Cecilia regala il maglione!”

Il corso

Il corso Fare grammatica con il modello valenziale è la proposta formativa della Tecnica della Scuola per conoscere gli elementi teorici di base del modello e le scelte metodologiche più efficaci per la didattica.

Il corso è in programma dal 25 maggio, a cura di Daniela Moscato.