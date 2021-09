Green pass a scuola: per ora poche difficoltà, ma i problemi non mancano ed aumenteranno ancora

L’avvio dell’anno scolastico non è stato facile (come peraltro accade da tanti anni a questa parte), ma forse neppure così traumatico come molti pensavano.

Nella giornata di mercoledì 1° settembre l’interesse di tutti era concentrato sulla questione dei controlli ai green pass del personale e si temevano difficoltà diffuse e generalizzate, ma così non è stato.

Certo, non tutto è filato liscio, in qualche scuole alcuni docenti e alcuni collaboratori scolastici sono stati rimandati a casa perché non in regola con la certificazione, ma si è trattato di casi sporadici, grazie anche al fatto che, per ora, gran parte delle attività collegiali si stanno svolgendo a distanza e non in presenza.



Intanto compare qualche crepa nel fronte sindacale con la segretaria generale di Cisl Scuola Maddalena Gissi che prende le distanze da iniziative di altre organizzazioni a partire dalla proclamazione dello sciopero nel primo giorno di lezione fatta dall’Anief.

Per parte sua, a proposito del dilemma vaccini sì/vaccini no la Uil Scuola parla di libertà di scelta incondizionata e propone una sorta di vademecum per difendersi da regole considerate di dubbia legittimità.

Difficoltà si segnalano anche per la firma del protocollo sicurezza per i servizi della fascia 0-6 anni.

I problemi più seri, però, arriveranno nei prossimi giorni quando prenderanno avvio le lezioni e quando i dirigenti dovranno iniziare anche a nominare personale supplente, per il quale non è ancora ben chiaro come ci si dovrà comportare proprio in materia di certificazione verde.

Di tutto questo e altro ancora si parla nel nostro video di oggi.