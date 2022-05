Green pass, dal 1° maggio non serve più per entrare a scuola

Cambiano le regole per accedere a scuola. Non è infatti più necessario il Green pass, nè base nè rafforzato.

A ribadirlo è una faq del Ministero dell’Istruzione, aggiornata al 2 maggio.

Questa è la domanda:

Dopo il 30 aprile 2022 è ancora obbligatorio mostrare la certificazione verde COVID-19 per accedere ai locali scolastici?

Il MI ha così risposto:

No. Come stabilito dall’art. 6, comma 3 del decreto-legge n. 24 del 2022, l’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID – 19 per l’accesso alle strutture del sistema nazionale di istruzione termina il 30 aprile 2022. Dopo tale data, per accedere ai locali della scuola non è più richiesta la verifica del green pass base, né tantomeno di quello rafforzato, né per il personale della scuola né per altri. Di conseguenza la funzione del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione che consentiva alle scuole di verificare in maniera automatica la certificazione verde COVID – 19 per il personale in servizio è stata disabilitata.