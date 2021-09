Green pass dal 1° settembre: ecco quando è obbligatorio e le sanzioni

Primo settembre, entrano in vigore le regole del green pass per trasporti, scuola e università.

Dove sarà richiesto il green pass dal 1° settembre?

treni a lunga percorrenza, navi e aerei;

a scuola, obbligo per tutto il personale scolastico;

nelle università, obbligo per personale e studenti.

Dove è già richiesto il green pass?

concorsi pubblici; spettacoli; musei, cinema e teatri; piscine e palestre; grandi eventi sportivi; fiere e congressi; servizi ricreativi e cerimonie; bar e ristoranti al chiuso.

Sanzioni per la scuola

Chi non ne sarà in possesso non verrà fatto accedere all’istituto e ciò verrà considerato come “assenza ingiustificata”. Dopo cinque giorni il rapporto di lavoro verrà sospeso e scatterà il taglio dello stipendio.

Il personale scolastico esentato dal vaccino per motivi di salute deve mostrare solo una certificazione.

Come avere il Green Pass