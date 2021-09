Green pass, dal 13 la piattaforma per il controllo. Ecco come funzionerà

Fra una settimana i controlli per verificare la validità del green pass a scuola saranno più rapidi e snelli. Questo grazie alla piattaforma che permetterà di verificare facilmente la certificazione di ognuno. Il ‘Sole 24 Ore’ anticipa le caratteristiche di quest’app che vedrà il suo debutto lunedì 13 settembre. Basteranno due click per il controllo di 1,2 milioni di unità del personale scolastico. Gli 8.100 dirigenti scolastici dovranno collegarsi al Sidi (Sistema informativo d’istruzione), inserire le credenziali e comparirà una schermata coi codici fiscali del personale presente quel giorno. Un altro click della Piattaforma nazionale digital green certificate fornirà in tempo reale l’elenco del personale identificato con un semaforo verde o rosso. Qualora fosse rosso, scatteranno gli approfondimenti sull’interessato. Dopo quattro giorni di rosso, al quinto scatterà la sospensione dal servizio e dallo stipendio.

Come si sa, il sistema, per via delle limitazioni imposte dalla privacy, non indicherà né l’origine del green pass (vaccinazione, guarigione o tampone) né la data di scadenza del green pass. Dunque l’iter di controllo dovrà essere quotidiano. La piattaforma, realizzata in brevissimo tempo, entrerà in vigore il 13 settembre. Fino ad allora proseguiranno i controlli quotidiani attraverso l’app.