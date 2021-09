Green pass, le novità del decreto approvato in Senato. TESTO

Il decreto n. 105, approvato in Senato, presenta alcune novità sul green pass. Viene prorogato lo stato di emergenza nazionale fino al 31 dicembre 2021 e con esso anche la facoltà di adottare provvedimenti di contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid con percentuali modificate del parametro dell’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva e del tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.

Nell’articolo 3 vengono revisionati i fini e gli ambiti per i quali è richiesto il green pass. Servirà per ristoranti al chiuso, spettacoli, eventi, competizioni sportive, musei, luoghi della cultura, piscine, palestre, centri benessere, sagre, fiere, convegni, congressi, centri termali, centri culturali, sociali e ricreativi, feste conseguenti a cerimonie civili o religiose, concorsi pubblici. Si legge poi, sempre nell’art. 3, “Si apre ai tamponi salivari” e la validità è estesa dai 9 ai 12 mesi.

Nell’art. 4 si elimina la facoltà ai presidenti di Regione e Provincia di applicare misure più restrittive disposte per la zona rossa qualora venga superato il parametro dei 250 contagi ogni 100mila abitanti.

Nell’art. 5 si fa riferimento al prezzo contenuto dei tamponi presso le farmacie e altre strutture sanitarie (15 euro per gli adulti, 8 euro per gli under 18). Prevista la definizione da parte del Ministero della salute, tramite un apposito Protocollo d’intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, delle procedure e delle condizioni alle quali svolgere i servizi di vaccinazione antinfluenzale.