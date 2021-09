Green pass scuola, il papà non può entrare, bimbi restano in classe

Un genitore della provincia di Bergamo ha dovuto minacciare l’intervento dei carabinieri per poter prendere i propri figli di 3 e 5 anni a scuola. L’episodio, come riporta l’Adnkronos, è avvenuto a Caravaggio, nel bergamasco. Il padre dei due bambini si era recato nella scuola dell’infanzia che frequentano i figli per riportarli a casa, ma privo di green pass, non ha potuto accedere all’interno dell’edificio. Così ha chiesto al bidello di accompagnare i bimbi all’uscita, ma la risposta è stata negativa poiché il personale non era autorizzato a condurre gli allievi all’uscita. In sostanza, i bambini restavano in classe. Solo dopo la minaccia di chiamata ai carabinieri, la dirigente contattata da una collaboratrice ha autorizzato il personale ad accompagnare i piccoli dal papà.

Il genitore ha rivelato che nella giornata di ieri, la dirigente scolastica ha inviato in chat ai rappresentanti un messaggio a caratteri maiuscoli che recitava così:

“Si comunica che nel rispetto della normativa vigente da domani 14-09-21 il genitore delegato potrà accedere all’interno della scuola fino alla porta della sezione solo ed esclusivamente esibendo al collaboratore scolastico il green pass. Qualora sprovvisti della certificazione verde non si potrà accedere all’interno dell’edificio scolastico e non si potrà chiedere ai collaboratori scolastici di accompagnare in sezione il proprio figli”.

Sempre all’Adnkronos la dirigente si è detta dispiaciuta dell’accaduto ma che ha solo applicato la norma prevista nel decreto 122 per la tutela della salute pubblica. Per evitare altre situazioni analoghe la preside ha stabilito l’istituto di delega di accompagnatori e previsto un orario entro cui lasciare e riprendere i bambini qualora ci fosse qualche genitore sprovvisto di green pass.