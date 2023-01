Greta Thunberg fermata durante una protesta, la foto che ha fatto il giro del web

L’attivista per il clima più famosa al mondo, la giovane Greta Thunberg è stata fermata e poi rilasciata (e non arrestata) dalla polizia tedesca. Il motivo? Ovviamente legato a una protesta che si è svolta nello stato tedesco del Nord Reno-Westfalia contro l’espansione della miniera di carbone di Garzweiler.

La Thunberg, che era arriva nella zona a protesta già iniziata, aveva dichiarato ad alcuni giornalisti presenti: “È assurdo che tutto questo stia succedendo nel 2023. La scienza parla chiaro: dobbiamo tenere il carbone sottoterra. La Germania si sta davvero rendendo ridicola in questo momento”.

Sia lei che gli altri attivisti sono stati solo fermati e identificati, come afferma un portavoce della polizia di Aquisgrana a Reuters: “Non c’è motivo per tenerli per giorni”.

La notizia ha fatto il giro del web per il fatto che durante il “fermo” le telecamere sono state puntate sulla giovane svedese tanto da far scappare alla stessa dei sorrisi sarcastici. Forse, anche stavolta, è riuscita ad attirare l’attenzione mondiale su una questione ambientale?