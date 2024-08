Gruppo di supporto PNRR, selezione di assistenti amministrativi entro il 30 agosto

Alle ore 12 del prossimo 30 agosto scade il termine per la procedura selettiva pubblica mediante comparazione per titoli, esperienze professionali e colloquio per posizioni di comando per assistenti amministrativi presso l’Unità di missione per il PNRR del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Con avviso prot. n. 111730 del 13 agosto 2024 il MIM specifica quali sono i requisiti necessari per partecipare alla selezione: essere assistenti amministrativi di ruolo e in servizio a tempo indeterminato e aver superato il periodo di prova.

I candidati devono inoltre dimostrare adeguata conoscenza delle misure previste nel settore dell’istruzione all’interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del relativo quadro di riferimento europeo, possedere specifiche competenze nella progettazione, realizzazione, monitoraggio, valutazione, rendicontazione e controlli di progetti nazionali ed europei, al fine di fornire accompagnamento alle scuole, aver maturato significative esperienze nel settore dell’innovazione didattica e digitale e egli ambienti di apprendimento innovativi delle scuole.

La selezione si basa sulla valutazione di titoli culturali, scientifici e professionali, seguita da un colloquio tecnico-motivazionale.