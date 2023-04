Guida turistica precipita dal Gianicolo e fa un volo di sei metri: è grave. Stava lavorando con una scolaresca

Una guida turistica di 60 anni è precipitata stamattina, 27 aprile, intorno alle ore 12, dal Gianicolo, a Roma, mentre stava illustrando le bellezze della città ad alcuni studenti in visita alla Capitale. Lo riportano La Repubblica e Fanpage.it. La donna, al momento, si trova in ospedale in gravi condizioni.

La donna si è appoggiata a un traliccio di piazza Garibaldi, in uno dei punti con la visuale più pittoresca della città. Il traliccio, però, non l’avrebbe sorretta; da qui la caduta rovinosa della donna, che ha fatto un volo di sei metri, finendo nelle sterpaglie.

La donna non sarebbe in pericolo di vita

La guida turistica non avrebbe mai perso conoscenza, gridando di spavento e dolore per tutto il tempo, anche una volta raggiunto il suolo. Per muoversi, però, ha atteso l’arrivo dei soccorritori. In breve tempo hanno raggiunto il luogo della caduta gli agenti del vicino commissariato di Monteverde e di quello di Trastevere.

Oltre a loro anche i vigili del fuoco e gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno subito preso in cura la donna. Trasferita all’ospedale San Camillo, a poco meno di 4 chilometri di distanza dal luogo dell’incidente. Attualmente la donna, cosciente ma dolorante, si trova in codice rosso e, secondo le prime informazioni raccolte, non sarebbe in pericolo di vita.