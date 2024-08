I bidelli hanno l’obbligo di pulire, ma non di sopperire alla maleducazione degli alunni

Ho insegnato fino al 2004 negli Istituti Tecnici per Geometri Costruzioni e Tecnologia delle Costruzioni.

Entrando in un’aula e vedendo della sporcizia per terra (carte, residui di colazioni, ecc.) non iniziavo la lezioni se non venissero posti nell’apposito contenitori tutti gli “oggetti” che erano sul pavimento.

Gli alunni mi rispondevano che vi erano i bidelli per pulire.

Al che io facevo presente che i bidelli avevano l’obbligo e il dovere di farci trovare le aule pulite ma non quello di eliminare la sporcizia da loro volutamente procurata; aggiungevo anche che se non avessero provveduto ad eliminare gli oggetti non avrei iniziato la lezione.

Vi provvedevano

Vincenzo Matera