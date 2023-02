I buoni frutti della sinergia scuola-aziende: con Liquigas i ragazzi impareranno a respirare meglio

Adesso sì che si può respirare a pieni polmoni! Arrivato alla sua quinta edizione, riparte il progetto “1, 2, 3… RESPIRA!”, che l’azienda Liquigas propone a tutte le scuole secondarie di primo grado. Obiettivo: porre l’attenzione sull’educazione alla sostenibilità ambientale, partendo dai concetti di energia, qualità e inquinamento dell’aria che respiriamo, fonti energetiche, approcci e scelte sostenibili. Il progetto, dal 2018 a oggi, ha coinvolto più di 150.000 studenti e quest’anno altre 500 scuole si sono iscritte a questo itinerario didattico che si concluderà il 26 aprile prossimo. Novità dell’ultima edizione, un percorso propedeutico, “I Misteri dell’energia”, dedicato ai ragazzi di prima media: un viaggio alla scoperta dell’energia che li preparerà ad affrontare le tematiche relative alla qualità dell’aria.

I ragazzi dovranno, alla fine del progetto, essere in grado di rispondere alle seguenti domande: “Possiamo soddisfare i nostri bisogni in modo sostenibile, impattando il meno possibile sulla qualità dell’aria che respiriamo? Esistono fonti energetiche più sostenibili di altre? Come possiamo nel nostro piccolo incidere positivamente sui livelli di inquinamento dell’aria?”

Come riportato dal quotidiano Il Sole 24 Ore e dal sito della Liquigas, a queste risposte si perverrà grazie a un kit didattico digitale reperibile sul sito dell’azienda, che aprirà la strada a tutta una serie di attività da sviluppare attraverso la metodologia del learning by doing con esperimenti e ricerche.

Il percorso “1,2,3…RESPIRA!” si articola attorno a una serie di argomenti quali le fonti e le forme di energia, i combustibili fossili e idrocarburi, l’entropia e la nozione di impronta ecologica, la misurazione dell’inquinamento dell’aria e le zone geografiche a rischio in Italia.

Il progetto si chiuderà con un concorso che premierà la creatività dei ragazzi . Le iscrizioni sono ancora aperte, le scuole che volessero aderire al progetto troveranno tutte le informazioni sul sito https://123respira.liquigas.it/progetto.php.