I docenti costruiscono, i genitori distruggono tutto col loro pessimo esempio e delegittimano i prof: Sgambato (Pd) contro certe famiglie…

“Le aggressioni ai docenti, da parte degli alunni, ma ancor peggio da parte dei genitori sono episodi gravissimi che stanno diventando sempre più frequenti. Siamo di fronte ad una vera e propria emergenza educativa”: Camilla Sgambato, già responsabile Scuola del Pd, non le manda a dire e si scaglia contro quei genitori perennemente critici, a volte anche violenti, verso i docenti dei loro figli.

La democratica si riferisce agli “episodi gravissimi che stanno diventando sempre più frequenti. Siamo di fronte ad una vera e propria emergenza educativa: una docente di inglese viene schiaffeggiata dalla madre di una allieva in provincia di Napoli, un preside viene aggredito e colpito con un pugno dal parente di un’alunna a Cesena. Solo per citare gli episodi avvenuti nelle ultime ore”.

Il disagio esiste

Secondo Sgambato è “venuta meno, e questo viene confermato da chi vive quotidianamente nella scuola, oltre che dalle cronache, l’alleanza educativa, quel patto che deve essere alla base dei rapporti scuola-famiglia, senza il quale la scuola da sola non riesce più ad essere il luogo delle relazioni educative, del dialogo, in cui i nostri ragazzi imparano il rispetto delle regole e delle persone, in cui imparano a gestire i conflitti con il confronto civile e pacifico”.

L’emergenza sulla tendenza alla conflittualità e al disagio psicologico con la pandemia da Covid-19 si è aggravata: in tanti, per primi i dirigenti scolastici, hanno chiesto di introdurre uno psicoterapeuta in ogni istituto.

Qualche giorno fa è stata presenta anche una proposta di legge, per introdurre un presidio psicologico in tutte le scuole, dalla Rete degli Studenti Medi, dall’Unione degli Universitari e dal Sindacato Pensionati Italiani (Spi Cgil), sostenuta anche da M5s e Partito democratico.

Lo sportello psicologico a scuola? Non basta

Tuttavia, secondo la dem “non basteranno gli sportelli psicologici, gli aiuti ed il lavoro che facciamo in classe e fuori, se i genitori distruggono, con il loro pessimo esempio, ciò che noi proviamo a costruire. Con una continua e reiterata delegittimazione del lavoro dei docenti pensano di proteggere i loro figli ed invece scaricano su di loro rabbia e frustrazioni, facendone dei soggetti che avranno difficoltà a trovare la loro strada nella società”, ha sottolineato Sgambato.

“O si ricostruisce questa alleanza per il bene dei nostri figli, partendo dal restituire autorevolezza ai docenti, a cominciare dagli investimenti sulla scuola, anziché dai tagli sempre in agguato, o continueremo a rubare loro il futuro”, ha concluso Sgambato.