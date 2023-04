I festival Educa e Educa Immagine a Rovereto dal 14 al 16 aprile sui “Nuovi Alfabeti”: gli eventi per le scuole

Alla sua tredicesima edizione il festival Educa e alla quarta Educa Immagine, dal 14 e al 16 aprile a Rovereto, in provincia di Trento, offrono più di 100 appuntamenti dedicati a bambini, ragazzi e giovani, docenti, educatori e genitori. Al centro dei due festival il tema di quest’anno, “NUOVI ALFABETI”, ovvero la costruzione del futuro attraverso dialoghi con esperti, proiezioni, laboratori formativi, presentazioni di libri, mostre e spettacoli.

Ciò che accomuna i due festival, nelle intenzioni degli organizzatori, è l’interesse per l’educazione, vissuta come dimensione vitale delle relazioni e leva per lo sviluppo delle comunità. Entrambi i festival declinano il tema del 2023 “NUOVI ALFABETI Costruiamo insieme il lessico del futuro”, con l’intenzione di trasformare la società dell’indifferenza e dell’isolamento offrendo occasioni per capire le ragioni della trasformazione in atto, dare strumenti al mondo della scuola e delle altre agenzie educative e alle famiglie per affrontarla, ma anche dare spazio ai tanti slanci innovativi, alle energie e agli impegni condivisi dei tanti che li condividono.

La scuola per questo sarà al centro dei due festival offrendo occasioni di formazione sulla didattica e sulle collaborazioni con il territorio e con le diverse agenzie educative, dando spazio e valore alle tante sperimentazioni e innovazioni che maturano in Trentino, e non solo. A questo Educa Immagine ha aggiunto il preciso e fondamentale approfondimento dell’educazione ai media, in particolare ai social.

Il programma di Educa: la scuola al centro

Saranno più di 30 gli incontri formativi e divulgativi con esperti provenienti da diverse Università italiane e Centri di ricerca; oltre 40 i laboratori e le attività per bambini, ragazzi e famiglie, oltre a concerti, mostre e presentazioni di libri. Le parole chiave al centro del programma sono sostenibilità, inclusione, cittadinanza e partecipazione. EDUCA si rivolge agli insegnanti con molte proposte formative: dall’innovazione didattica e inclusiva al redesign degli ambienti di apprendimento e dei servizi all’infanzia, dalla valutazione per accompagnare i percorsi di crescita.

Ai gruppi classe è dedicata la mattinata di venerdì 14 aprile 2023.

Il programma è on line su https://www.educaonline.it/ e per le scuole in particolare su https://educaonline.it/Programma_EDUCA_scuole_2023.pdf

Il Programma di Educa Immagine

Educa Immagine è realizzato all’interno del bando “Il cinema e l’Audiovisivo a scuola – Progetti di rilevanza territoriale”, nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Gli eventi nel programma del festival di Educa Immagine si occuperanno dell’educazione ai media e toccheranno diversi temi legati al mondo del cinema e dei media sempre facendo attenzione al loro rapporto con la società, la scuola e le nuove generazioni, con proiezioni, incontri con esperti, laboratori, realtà virtuale e anche una mostra sui meme. Il programma è online su https://educaimmagine.it/.