I genitori in sciopero contro la preside, e si cerca un reggente

“In relazione alla improvvisa necessità di conferire con urgenza l’incarico aggiuntivo di reggenza temporanea presso l’Istituzione Scolastica I.C. 9 di Forlì (FC), si invitano i Dirigenti Scolastici in servizio presso l’Ambito Territoriale di Forlì-Cesena a comunicare la propria eventuale disponibilità ad assumere tale incarico nel corso di questo anno scolastico, con decorrenza immediata fino al 30/06/2024. Rispetto a tale ultima data, si precisa che l’incarico potrà terminare anticipatamente ovvero essere prorogato, in ragione del perdurare o meno della necessità di sostituzione”.

Questo, da quanto pubblicano i giornali, l’avviso che l’Ufficio scolastico regionale ha diramato per trovare un “reggente temporaneo” per l’istituto comprensivo 9 di Forlì, a causa di una incomprensione pesante dei genitori con la preside contro la quale sono arrivati nei giorni scorsi addirittura ad uno sciopero.

Ma cosa è successo? Già l’8 maggio era dovuta intervenire la Polizia, chiamata da entrambe le parti, per favorire un incontro, inizialmente negato, tra genitori e dirigente scolastica, a margine di un collegio docenti. Da qui pure un’ispezione dell’Ufficio Scolastico Regionale, mentre, come segnalerebbero i sindacati, ci sono da mesi forti tensioni, in particolare tra corpo docente e personale amministrativo e tecnico da una parte, e la dirigente dall’altro. Alcuni docenti avrebbero chiesto il trasferimento, mentre altri si sono dimessi dai ruoli che ricoprivano all’interno dell’istituto.

A quanto viene scritto, starebbe diventando impossibile persino organizzare una gita scolastica o una festa di fine anno. Il conflitto inoltre si starebbe riversando soprattutto sui bambini, che cominciano ad accusare stress e ansia e, in alcuni casi, a non volere più andare a scuola.

Le famiglie temono per gli effetti sulla didattica e la serenità della fine dell’anno scolastico.