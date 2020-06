I libri della gentilezza proposti dagli insegnanti per la gentilezza

Come realizzare un “grande catalogo della gentilezza” da presentare agli studenti ed a quanti interessati come proposta di letture per le vacanze estive? Una domanda alla quale ha risposto la Rete Nazionale degli Insegnanti per la Gentilezza (che comprende insegnanti dall’Asilo Nido all’Università), a cui hanno già aderito in 150, ha invitato gli Insegnanti per la Gentilezza a condividere titoli di libri sulla gentilezza suddivisi per fascia d’età.

La cultura della gentilezza

Una occasione e un modo, sottolinea la Rete, per diffondere la cultura della gentilezza approfondendone la conoscenza oltre a favorire la comprensione dell’importanza di metterla in pratica nella quotidianità, per la felicità propria ed altrui.

Luca Nardi, Presidente dell’Associazione Cor et Amor che coordina la Rete Nazionale degli Insegnanti per la Gentilezza, spiega: “La gentilezza non è solo buona educazione, ma molto di più. Si esprime in diverse forme. Non esiste, inoltre, una formula riconosciuta della gentilezza. È un argomento che si può approfondire leggendo”.

La stessa associazione cura Giocopedia della Gentilezza (www.igiochidellagentilezza.it), il libero manuale online di Giochi della Gentilezza condivisi, alcuni riguardanti i libri e la lettura.

I libri proposti

I libri sulla gentilezza proposti si possono trovare nelle biblioteche oppure nelle librerie, possono essere imprestati o regalati come atti di gentilezza. Per i bambini più piccoli, che devono ancora imparare a leggere, dedicare del tempo a conoscere la gentilezza attraverso i libri rappresenta inoltre un’opportunità di lettura condivisa con mamma e/o papà.

Gli Insegnanti per la Gentilezza che hanno partecipato a redigere l’elenco di libri sulla gentilezza sono stati: Angela Attanasio (Ch), Pasqualina Bartolomeno (Rc), Caterina Bucchieri (Pa), Barbara Carpentieri (Bt), Costaza de Luca (Ba), Raffaela de Maio (Tn), Cinzia De Nigro (To), Valentina Di Gioia (To), Santa Floridia (Bs), Antonella Girolamo (Ba); Enrica Imbimbo (Sa), Elisabetta Maruffo (Al), Vilma Melis (Al), Adele Incoronata Nardino (Fg), Gorgoglione Olga (Fg), Rita Potere (Ba), Fiorella Santarelli (Pi), Silvia Selo (Na), Mariacristina Vairo (Sa).

Questi i libri per fascia di età

dai 3 ai 5 anni

Gerald, stambecco gentile (P. Giordano); Strenne 2018, giorno 16 (N. Burrows); Sorellina Coniglio e i suoi amici (N.Eriksson); Filo magico (M. Barnett Jklassen); Il piccolo giardiniere (E. Hughes); Il raffreddore di Amos Perbacco (E. Stead e P. Stead); Elmer, l’elefante variopinto (David Mckee); Voglio essere il numero 2 (A. Pellai); Léon e le buone maniere (Annie Grovee); Sii gentile (Pat Zietlow Miller); Le 6 storie della gentilezza (Sara Agostini); Il manuale dei bambini gentili (di P.Dessanti); Manuale di buone maniere per bambini e bambine (Giusi Quarenghi); Il buco (Anna Llenas); Di che colore è un bacio? (Rocio Bonilla); Il pentolino di Antonino (Isabelle Carrier); Si può dire senza voce (Armando Quintero, Marco Somà); Labirinto dell’anima (Anna Llenas); I fantastici libri volanti di Mr. Morris Lessmore (William Joyce, Joe Bluhm); l giardiniere dei sogni (Claudio Gobbetti e Diana Nikolova); Il pacchetto rosso (Linda Wolfsgruber e Gino Alberti); Il cuore e la bottiglia (Oliver Jeffers), Si può (Giusi Quarenghi); La vecchietta del pianterreno (Charlotte Belliere e Ian De Haes); Sai perché sono gentile? (Trace Maroney); Storia di un cane che insegnò ad un bambino la fiducia (Luis Sepulveda); Il Giardiniere dei Sogni (Claudio Gobbetti); La cosa più importante (Antonella Abbatiello); Il venditore di felicità (Davide Calì); Sotto lo stesso cielo (Britta Teckentrup); Le sei storie della Gentilezza (Sara Agostini); Che cos’è un amico (Chiara Carminati e Pia Valentinis); Le fate ci insegnano la generosità (M.Curto, A.Cabrera); Ti voglio bene anche se.. (Debi Gliori); La macchina degli abbracci (Scott Campbell).

Dai 6 ai 7 anni

La gentilezza volta lontano (Fabio Leocata e Giulia Orecchia); Il seme della gentilezza (Britta Tteckentrup); Il piccolo libro della gentilezza (Elisabetta Dami); Io sto con Vanessa (Kerascoët); Empatia vince il bullismo (Helga Dentale); Favole di Esopo (Esopo); Il libro della gentilezza (Bernadette Russell); La gentilezza vola lontano (Fabio Leocata); Il piccolo libro della gentilezza (Geronimo Stilton); Dare e ricevere (Silvana Brunelli e Walter Girolamo Codato); Il mio superpotere è la gentilezza (Giulia Ceccarani); I giganti e le formiche (C. Won hel Orecchio); Il pacchetto rosso (L. Wolfsgruber e G. Albert); Il chiosco (A.Melece); Le mani di Anna (S. Zambello e D. Iride); Sii gentile (P. Zietlov Miller); Le sei storie della gentilezza (S. Agostini Gribaudo); Maurice il mostro gentile (A. Dixon); Il Piccolo Principe (Antoine de Saint-Exupéry); Storia Piccola (Cristina Bellamo e Alicia Baladan); Le sei storie delle emozioni (Sara Agostini); Una Festa in via dei Giardini (Felicita Sala); Le sei storie delle paroline magiche (S.Agostini); Le parole gentili. L’enciclopedia dei piccoli (E. Baumont); Il piccolo libro della gentilezza (F. Pirrone); Racconti e pensieri di gentilezza (Disney).

Dagli 8 ai 10 anni

La buffa bambina (E. Emira Festa); Spino (I. Guarducci Camelozampa); GGG (grande gigante gentile) (Roald Dahl); L’incantesimo della lupa (C. Beauvais e A. Deprez); Hilda e il segugio nero (L. Pearson Bao); Viki che non voleva andare a scuola (Fabrizio Gatti); Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare (di Sepùlveda); Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza (di Sepùlveda); Storia di un cane che insegnò a un bambino la fedeltà (di Sepùlveda); Storia di una balena bianca raccontata da lei stessa (di Sepùlveda); Il Giardiniere dei sogni (Claudio Gobetti); Il bambino che sognava l’infinito (Jean Giono); L’inventore dei sogni (Ian Mcewan); Tito stordito (Anna Lavatelli); La gentilezza vola lontano (Fabio Leocata); Piume di Poesia (Lucia Samantha Cirigliano); Punto è al Capo (Maria Concetta Armetta); Tea e il Salice ridente (Elisabetta e Monica Maruffo); Il Piccolo Principe (Antoine de Saint-Exupéry); Abbracciadabra (Francesca Marchegiano ed Elena Nuozzi); Storia Piccola (Cristina Bellamo e Alicia Baladan); Le sei storie delle emozioni (Sara Agostini); Di che colore è un bacio (Rocio Bomilla).

Dagli 11 ai 13 anni

La gentilezza che cambia le relazioni (Lorenzo Canuti e Anna Maria Palma); Wonder (R. J. Palacio); Il mio super potere è la gentilezza (Giulia Ceccarini); Siate Ribelli, praticate gentilezza (Saverio Tommasi); Mai più (R. J. Palacio); Il libro di Julian (R. J. Palacio); La porta (Ji. Hyeon Lee Orecchio Acerbo); Il giardiniere dei sogni (C. Gobbetti e D.Nikolova Sassi editore); Il bambino che sognava l’infinito (J. Giono); Wonder (R. Palacio); Il mio superpotere è la gentilezza (G. Ceccarani); Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza (L. Sepulveda); L’unico vaccino è l’amore (Autori Vari).

Dai 14 ai 18 anni

La forza della gentilezza (Piero Ferucci); La forza nascosta della gentilezza (Cristina Milani); Un giorno di ordinaria gentilezza (Cristina Milani); Elogio della Gentilezza (Adam Phillips e Barbara Taylor); Sulla gentilezza (Gyato Tenzin); Io sto con Vanessa (Kerascoet); Ovunque sarai (Olga Watkins); La forza della gentilezza (Piero Ferrucci); Gentilezza (A. Meschiari);Siate ribelli praticate gentilezza (S. Tommasi); L’unico vaccino è l’amore (Autori Vari); Vivere, amare e capirsi (Leo Buscaglia); il Fu Mattia Pascal (Luigi Pirandello).