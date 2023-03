I posti su diversa tipologia di sostegno per i trasferimenti nella medesima scuola di un perdente posto avviene con precedenza

Un docente titolare su un posto di sostegno, tipologia psicofisico, che dovesse andare in soprannumero nella sua scuola di titolarità, avrà precedenza nella medesima istituzione scolastica (codice meccanografico) rispetto gli altri aspiranti che si muovono nella stessa fase di mobilità per i posti disponibili su diversa tipologia di sostegno.

Precedenza per la scuola dell’infanzia e della primaria

Nell’OM 36 mobilità 2023-2024 dell’1 marzo 2023, ai sensi dell’art.11, comma 3 e art.12 comma 8, riferiti agli organici dell’infanzia e della primaria, è scritto che il trasferimento sui posti di diversa tipologia di sostegno all’interno della medesima sede di organico per il docente in soprannumero in una delle tipologie avviene con precedenza rispetto agli altri aspiranti. Quindi questo significa che se per esempio un docente titolare di una scuola primaria X su un posto di sostegno vista, dovesse essere individuato perdente posto, allora potrebbe non solo fare domanda di trasferimento condizionata al rientro nella stessa tipologia di posto, ma chiedere, con assoluta precedenza, gli altri posti di sostegno della scuola X sulle altre tipologie come udito e psicofisico.

Precedenza per la scuola secondaria

Ai sensi dell’art.13, comma 5, dell’OM 36 dell’1 marzo 2023, anche per gli organici delle scuole secondarie si dispone che il trasferimento sui posti di diversa tipologia di sostegno all’interno della medesima sede di

organico per il docente in soprannumero in una delle tipologie avviene con precedenza rispetto agli altri aspiranti.