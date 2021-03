I Presidenti di Commissione agli Esami di Stato saranno vaccinati?

Mi chiedo e chiedo al Ministero cosa ha previsto, ove mai ci avesse già pensato, per quei Dirigenti scolastici che da qualche anno sono in pensione, che come sempre saranno nominati Presidenti di Commissione per gli esami di maturità ma che, pressoché tutti, non sono stati vaccinati perché attualmente non in servizio.

E’ quantomeno scontato che questi, con priorità assoluta ed urgente, dovrebbero essere vaccinati nei tempi necessari per sviluppare l’immunità e, quindi, non oltre il 20/25 maggio, ovvero una ventina di giorni prima dell’inizio dei lavori relativi agli esami.

Ciò non appare un problema da poco sia per la loro sicurezza, ma anche per quella degli altri, compresi e per primi gli esaminandi.

Enrico D’Alessandro

