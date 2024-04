I progetti del Salone del Libro durante l’anno scolastico

Il Salone Internazionale del Libro di Torino propone durante l’anno scolastico diversi progetti per le scuole che culminano ciascuno in un evento conclusivo di restituzione durante i giorni del Salone. Di seguito gli eventi per le scuole proposti durante l’anno scolastico 2023/2024.



Adotta uno Scrittore



Il progetto che da oltre 20 anni porta nelle classi autori e autrici contemporanei favorendo uno scambio reale, un incontro tra diverse esperienze, sensibilità, passioni e interessi, attraverso un percorso di 4 incontri: 3 in classe e uno al Salone Internazionale del Libro di Torino.

Per l’anno scolastico 2023/2024, Adotta uno scrittore ha previsto 40 adozioni ed è stato attivato in Piemonte con 26 adozioni, in Liguria con 6 adozioni, in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia con 8 adozioni. Ad ogni classe selezionata è stato affidato un autore o un’autrice. Tutti gli studenti della classe adottiva hanno ricevuto una copia del libro dell’autore o dell’autrice adottato/a.

Il fulcro attorno a cui è ruotato il progetto è lo scambio reale tra autori e studenti, un incontro tra diverse esperienze, sensibilità, passioni e interessi. Agli autori e alle autrici non è stato dato alcun vincolo tematico o di metodo, gli appuntamenti hanno preso forma a partire dal dialogo con i ragazzi e le ragazze. Non si è perciò trattato di lezioni frontali o di presentazioni editoriali: il tema centrale è stato la lettura (di poesia, narrativa, saggistica, fumetto o di un albo illustrato) come piacere, come strumento di crescita e di comprensione di sé e del mondo. I libri sono dunque stati il punto di partenza per stringere legami, scoprire complicità, coltivare un dialogo e parlare di storie. Gli autori e le autrici entrano nelle scuole per mostrare il lato vivo e dinamico dei libri.



Un libro tante scuole



Il progetto di lettura condivisa promosso dal Salone Internazionale del Libro di Torino con l’obiettivo di raggiungere tanti studenti a partire da un unico grande romanzo, per stimolare un confronto sulla comprensione di sé e del proprio tempo attraverso la lettura.

Il progetto mette a disposizione degli studenti 6000 copie del IV volume della Biblioteca del Salone; una serie di contenuti originali come podcast e video lezioni con voci di autori contemporanei per arricchire il percorso dei giovani lettori e uno spazio online per condividere riflessioni, recensioni.

Per la IV edizione del progetto è stato scelto Cime Tempestose di Emily Brontë, dopo La Peste di Albert Camus, L’isola di Arturo di Elsa Morante e Sostiene Pereira di Antonio Tabucchi.

Oltre la Notizia – Raccontare il Mondo



Il progetto del Salone Internazionale del Libro di Torino con il Corriere della Sera, che dopo il grande successo dello scorso anno, è tornato con la sua seconda edizione. Il progetto ha previsto 3 incontri online con altrettanti giornalisti per riflettere sull’importanza e la complessità di fare informazione in tempo di guerra, sulla disinformazione e sulle sfide tecnologiche. Novità di quest’anno è stata la possibilità per i ragazzi e le ragazze di scrivere commenti e pensieri sul Bookblog, il blog del Salone Internazionale del Libro di Torino, per raccontare la loro esperienza con i giornalisti.

I 3 incontri online che trovate sul canale YouTube del Salone del Libro, hanno visto la presenza di Antonella Baccaro, che ci ha mostrato il mondo letto attraverso la lente dell’economia; Mario Garofalo, che ha raccontato il potere delle parole, come distinguere notizie vere e fake news; e Marta Serafini, che ha spiegato come si racconta la violenza. Al

Salone si terrà l’incontro finale del progetto dal titolo Dieci modi di mettersi nei guai (A scuola e non solo), in cui Beppe Severgnini, editorialista e vicedirettore del Corriere della Sera, spiega agli studenti che hanno partecipato al progetto e non, dieci modi di mettersi nei guai, a scuola e fuori scuola.



Una Giornata da Schiappa



Un progetto di scrittura e disegno creativi, ispirato al mondo di Diario di una Schiappa e con il suo autore Jeff Kinney che a gennaio, nel corso di un esclusivo incontro online – in diretta live dagli Stati Uniti – ha fornito agli alunni delle classi partecipanti le istruzioni per il loro lavoro in classe. I lavori pubblicati sul BookBlog verranno commentati da Jeff Kinney questa volta in presenza, nel corso dell’incontro che terrà al Salone del Libro, dove sarà ospite.



Non perderti i progetti dedicati alle scuole per il prossimo anno scolastico!

Scopri la newsletter del Salone dedicata ai docenti per non perdere le comunicazioni e le scadenze per il prossimo anno!



I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO