I promessi sposi per i più piccoli, nella Collana: I classici facili

Va in libreria “I promessi sposi”, raccontato da Carlo Scataglini, con le illustrazioni di Marco Bonatti, Erickson, 11,90 euro, in occasione proprio dei 150 anni della morte di Alessandro Manzoni che pubblicò il romanzo nel 1827 nella prima edizione e nel 1840 nella seconda edizione.

Primo romanzo storico nella storia della letteratura italiana, Manzoni impiegò circa 21 anni per scriverlo, considerata la mole delle ricerche che dovette affrontare negli archivi, e anche per questo rimane un classico appassionante, avventuroso e divertente, quando a scuola soprattutto si riesce a renderlo tale.

La storia è oltremodo nota, l’amore travagliato tra Renzo e Lucia nello scenario seicentesco della Lombardia dominata dagli spagnoli. Attorno a questa vicenda centrale girano altre storie e una varietà importante di altri personaggi che irrobustiscono e magnificano il romanzo.

È comunque in voga da un po’ di tempo, benché siano uscite pure in forma di fumetto nei panni di Topolino o Paperino, le riduzione di classici letterari di questo livello ad uso dei piccoli, con illustrazioni cattivanti, un linguaggio più pertinente e soprattutto riducendo all’essenziale la storia in modo da accaparrare l’attenzione dei più piccoli.

Una operazione editoriale che viene fatta pure con la collana I Classici facili, della Erickson che propone, grazie agli sforzi di riscrittura e riadattamento di Carlo Scataglini, i capolavori della letteratura internazionale in una versione adatta ai bambini delle ultime classi della Primaria. Ma anche nella Secondaria di Primo grado si potrebbe leggere.

Singolare appare il fatto che le parole più difficili e i modi di dire sono evidenziati con diversi colori, e il loro significato è riportato alla fine di ogni capitolo, mentre all’inizio si trova la sintesi degli eventi che stanno per accadere.

Questa speciale edizione de I promessi sposi è poi arricchita dal formato audio disponibile tramite i QR-code presenti all’inizio di ogni capitolo per immergersi ancora di più nell’universo manzoniano.