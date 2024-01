I servizi della CISL Scuola per i propri associati

Perché ci si iscrive a un sindacato? Perché si pensa le proprie condizioni di lavoro, i propri interessi, le proprie legittime aspettative possano esprimersi con più forza e ottenere maggior tutela se a farlo è un’organizzazione che unisce, in una rappresentanza ampiamente partecipata e condivisa, persone che appartengono a uno stesso settore lavorativo.

In una visione confederale del sindacato, qual è quella che anima la CISL, il senso di appartenenza si estende più in generale all’intero mondo del lavoro, in un’ottica che assume la promozione del bene comune come finalità da perseguire. In tal modo il sindacato è uno dei principali protagonisti nella costruzione di una comunità sociale più equa, giusta, solidale, autenticamente libera perché non gravata dagli ostacoli che la nostra Costituzione ci invita a rimuovere. “In prima persona al plurale”, espressione che affianca da anni il logo della CISL Scuola, come pure il “fare insieme” che campeggia sulle nostre pagine web, esprimono il senso più vero e profondo dell’appartenenza al nostro sindacato.

Questa premessa ci è sembrata doverosa prima di soffermarci su un aspetto che la CISL Scuola tiene da sempre in grande considerazione, quello dei servizi, numerosi e di vario genere, messi a disposizione dei propri associati. Si tratta di prestazioni diverse, che vanno dalle coperture assicurative all’accesso, a costi agevolati, a quanto erogato a vario titolo dalle strutture CISL operanti nel campo della previdenza, delle pratiche fiscali, della tutela dei consumatori. Esistono poi, oltre a una gamma di prodotti che è possibile acquistare a prezzo scontato, convenzioni che la CISL Scuola ha stipulato con soggetti qualificati in ambito formativo, anche in questo caso con possibilità di fruire di tariffe ridotte per seguire percorsi di formazione e di alta qualificazione.

POLIZZE ASSICURATIVE

Ogni iscritto alla CISL Scuola fruisce, senza oneri aggiuntivi, oltre a quello della quota di iscrizione, di coperture assicurative legate allo svolgimento del proprio lavoro e ai rischi ad esso collegati.

Le diverse polizze (infortunio in servizio e in itinere, responsabilità civile per danni occorsi ad alunni soggetti a vigilanza o cagionati involontariamente a terzi, indennità per ricoveri ospedalieri, danni patrimoniali e tutela legale per DS e DSGA, ecc.) sono riportate nella pagina servizi ai soci del nostro sito, dove sono indicati gli adempimenti da seguire in caso di necessità.

Specifiche coperture sono garantite, a titolo gratuito, per chi svolge il ruolo di rappresentante eletto nelle RSU o di delegato CISL Scuola nel proprio istituto.

CONVENZIONI E SCONTI

Tutti gli iscritti alla Cisl Scuola possono registrarsi al sito convenzioni per te, inserendo cognome, nome, codice fiscale e indirizzo di posta elettronica. Hanno in tal modo l’opportunità di accedere a una vasta gamma di offerte caratterizzate da scontistica e promozioni a largo spettro: tra queste assicurazioni auto, vita, casa, ecc.. Le promozioni sono fruibili anche mediante l’app “Vip District” disponibile sia in GooglePlay che in App Store.

PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE

Una convenzione col Consorzio Universitario Humanitas permette di offrire agli iscritti CISL Scuola la possibilità di fruire di uno sconto del 20% nell’accesso a master universitari di I e II livello. Altre convenzioni sono in atto con case editrici (Tecnodid, Tecnica della Scuola), consentendo di partecipare con costi ridotti alle attività formative erogate. Agevolazioni e in molti casi accesso gratuito per gli iscritti sono previste anche per le attività formative e di aggiornamento realizzate dalle strutture CISL Scuola in collaborazione con IRSEF-IRFED, soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola.

ALTRI SERVIZI CISL (FISCO, PREVIDENZA, CONSUMATORI, CASA)

Condizioni agevolate sono riservate agli iscritti CISL Scuola che intendono avvalersi dei servizi erogati dalle strutture operanti in ogni territorio presso le sedi CISL: dalle pratiche di natura fiscale (dichiarazione dei redditi, rilascio dell’ISEE, tributi locali, ecc.) curate dai CAF, a quelle di natura previdenziale di cui si occupa il patronato INAS, o riguardanti la tutela dei consumatori (ADICONSUM) e le pratiche abitative (SICET).

Per ogni settore di intervento la pagina servizi ai soci contiene specifici rimandi ai siti degli enti collegati alla CISL.

