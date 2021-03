I sindacati devono rinnovarsi, ecco come

I Sindacati devono sburocratizzarsi e non devono essere al servizio dei loro apparati, delle loro nomenclature ma dei lavoratori.

Oggi i sindacati si sono istituzionalizzati, prevale la struttura sull’azione e il cambiamento, hanno perso il contatto con la base, nel nostro caso i lavoratori della scuola.

Sono centri di potere. Un po’ quello che è successo al PD e ad altri partiti. In questo è la crisi dei sindacati e dei partiti.

Oggi i sindacati sopravvivono per le consulenze e i servizi che danno agli iscritti, possono pure avere il 60% di iscritti tra il personale della scuola e avere il 98% dei voti alle RSU, ma la loro immagine si è appannata, lo dimostrano le critiche che ricevono nei social e nelle assemblee. Critiche sterili, come volete, ma critiche.

Il rapporto con la base è solo finalizzata all’iscrizione e al voto per le RSU ogni tre anni per rinforzare l’apparato.

Quindi i sindacati dovrebbero rinnovarsi dall’interno.

Io credo ad esempio che gli esoneri dovrebbero essere a carico del sindacato e non dell’amministrazione di appartenenza che è la controparte nelle relazioni sindacali a livello centrale e decentrato.

Che le iscrizioni dovrebbero avere la durata di un solo anno e non dovrebbero tacitamente rinnovarsi a meno che sopravvenga la disdetta dell’iscrizione, una procedura anche questa da semplificare. Che la rappresentatività dovrebbe essere sganciata una buona volta dalle elezioni delle RSU e verificato in una elezione di rango nazionale a ogni scadenza contrattuale, attraverso elezioni on line.

Basterebbero queste tre semplici azioni e i sindacati inevitabilmente cambierebbero e sarebbero più incisivi e sicuramente più vicini agli iscritti.

Ci vuole poco per cambiare le cose, ma i sindacati non vogliono cambiare.

Scuola Bene Comune

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook