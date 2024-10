Ignazio La Russa presenta libro “contro le bugie della Sinistra” e dice a Valditara di farlo adottare a scuola: è polemica

Siparietto durante la presentazione del libro di Italo Bocchino “Perché l’Italia è di destra“, a Roma, dove prima il presidente del Senato Ignazio La Russa e poi anche Arianna Meloni hanno scherzosamente suggerito al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, presente in prima fila, di inserire l’opera all’interno dei programmi scolastici: “Caro ministro dell’Istruzione, mi piacerebbe che questo libro venisse distribuito e adottato nelle scuole”, ha affermato dal palco il presidente del Senato, come riporta IlSole24Ore, da LaPresse,.

“C’è scritto che è contro le bugie della sinistra. Sarebbe una goccia d’acqua contro le bugie che a scuola la sinistra racconta ai bambini!”, ha continuato. Secondo La Russa, infatti, quello di Bocchino “non è un libro di opinione, è soprattutto un libro di dati e di numeri, un manuale, vorrei dire di difesa civile” e per questo invita nuovamente il ministro Valditara a pensarci.

Le parole di Arianna Meloni

“Secondo me è una raccolta di dati, quindi è una storia vera, non è un libro né fazioso, né di parte. È una storia reale e quindi sì, va letto con attenzione”, è il commento in uscita di Arianna Meloni, che quindi conclude: “Nelle scuole meglio questo della teoria gender? Eh insomma, sì!”.

Le reazioni

In Pd insorge. “Fortunatamente nessun ministro in Italia può intervenire sull’adozione dei libri di testo e la nostra costituzione antifascista è molto chiara essendo nata da chi si era opposto al minculpop e al pensiero unico. Di cui noi non abbiamo nostalgia”, scrive sui social Simona Malpezzi del Pd.

Un altro deputato dem, Matteo Orfini commenta: “Sì lo so che conoscete già la statura dell’uomo e che avete un giudizio abbastanza radicato di come svolga la sua funzione. Però ci tenevo a segnalarvi questa perla della seconda carica dello Stato, Ignazio La Russa. (E soprattutto: smettetela di dire le bugie ai bambini)”.