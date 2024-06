Il 25 giugno, la 18^ edizione della “Giornata nazionale della donazione del sangue” del Mim

L’Avis (Associazione Volontari Italiani del Sangue) d’intesa col Gruppo Donatori Sangue del Mim, intendendo contribuire a far fronte alla grave emergenza ematica della rete ospedaliera di Roma e delle altre province del Lazio, continua a dare corso alla “Giornata nazionale della donazione del sangue del Ministero dell’istruzione e del merito”, di cui quest’anno si celebra la 18^ edizione .

Un modo, fa sapere il Mim, per contribuire a garantire scorte di emocomponenti e assicurare la copertura del fabbisogno della rete ospedaliera di Roma e provincia.

Nata in collaborazione con Avis Comunale Roma, l’iniziativa è in programma martedì 25 giugno, quando l’autoemoteca stazionerà, dalle 7:30 alle 11:30, nel giardino interno della sede ministeriale, al lato di via Emilio Morosini.

I precedenti appuntamenti, che rientrano nell’ambito dei progetti condivisi nel protocollo d’intesa sottoscritto tra Avis e il ministero, hanno permesso, grazie alla generosità e alla disponibilità dei donatori, di andare incontro alle esigenze degli ospedali della Capitale San Raffaele, Santo Spirito e San Camillo-Forlanini