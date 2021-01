Il 5-10% dei medici non farà il vaccino anti Covid

Il presidente dell’Anaoo-Assomed, Carlo Palermo, concludendo il webinar organizzato dall’associazione sindacale medica su ‘Vaccino anti Covid-19. Obbligo e lavoro’, ha detto, secondo quanto riporta Agi: “Quello alla vaccinazione è per noi un obbligo etico e deontologico. Questo è l’invito che abbiamo fatto come sindacati ai lavoratori.Non penso che una minoranza di colleghi che non si vaccineranno possano costituire un problema in quanto, da tutte le informazioni che abbiamo, siamo di fronte apercentuali che forse stanno tra il 5 e il 10% che non influenzeranno il raggiungimento dell’immunità di comunità”.

La possibilità di licenziare il personale medico che rifiuta di vaccinarsi, secondo il segretario nazionale di Anaoo-Assomed è “un percorso problematico”.

Nel corso di una webinar organizzato dalla sigla sindacale medica, Palermo ha sostenuto: “Molto più aderente alla necessità potrebbe essereun cambio di mansione per coloro che con ostinazione mostreranno di non volersi vaccinare. Una inidoneità al lavoro che potrebbe arrivare all’aspettativa senza stipendio, prevista anche dal nostro contratto comesanzione massima, fino a 6 mesi”.