Il 92% dei ragazzi si ritiene poco o per nulla soddisfatto del sistema scolastico attuale

Secondo un sondaggio realizzato da ScuolaZoo in collaborazione con UniCredit Foundation, con l’obiettivo di esplorare il rapporto fra gli studenti e la scuola italiana in particolare, rispetto al tema della dispersione scolastica e dell’orientamento all’università e al lavoro, il 92% dei ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado si ritiene poco o per nulla soddisfatto del sistema scolastico attuale e vorrebbe abbandonare.

La causa? Secondo il sondaggio le ragioni sono diverse: perdita di interesse per le materie (25%), bullismo e conflitti vari (18%), ma lo stress eccessivo causato da compiti e interrogazioni risulta essere il motivo principale (45%). E alla domanda “Per te scuola è futuro?” Il 60,88% degli studenti ha risposto di no.

Tuttavia, il dato più significativo rimane però quello secondo il quale il 92% degli studenti si ritiene poco o per nulla soddisfatto del sistema scolastico attuale, mentre il 74,30% ha seriamente considerato di abbandonare gli studi dopo la scuola dell’obbligo.

Secondo gli studenti interpellati, il 76,32% degli intervistati crede che l’abbandono scolastico sia principalmente attribuito alle carenze del sistema scolastico piuttosto che alla responsabilità degli studenti. Inoltre, circa il 60% degli studenti delle scuole professionali non ritiene che queste istituzioni preparino adeguatamente al mondo del lavoro.

Nonostante una certa fiducia nelle attivita’ di orientamento offerte dalle scuole, gli studenti continuano a informarsi sul futuro principalmente attraverso siti internet (58,78%) piuttosto che affidarsi ai riferimenti scolastici.