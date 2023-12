Il cattivo insegnante…

Caro collega, se sei “un docente esigente” vieni aspramente criticato dal sistema.

In che modo?

Sei andato incontro a TUTTE, le esigenze dell’alunno? No? Non a tutte?

Allora sei un CATTIVO INSEGNANTE!

Quante ore di formazione e/o aggiornamento hai fatto nel corso degli ultimi tre anni? Solo cinquanta? Poche! Hai fatto l’aggiornamento sulla sicurezza? Il corso di primo soccorso? Quello sulle metodologie informatiche??? Come approcci con il settore didattica di Classe Viva? Non utilizzi Classroom? E Google Drive e tutti i suoi moduli? Forse utilizzi Zoom? E Kahoot? Cos’è Kahoot? Come fai a non conoscerlo!? Io non posso più farne a meno!

Hai rispettato le procedure: compilati e condivisi tutti i moduli delle programmazioni, i piani di lavoro e i report? Hai redatto in tempo il verbale dell’ultimo Consiglio di classe oltre a quello della riunione di Dipartimento e condivisi correttamente con tutti i colleghi e la cartella d’archivio apposita? Sì ma ti sei dimenticato di nominarle correttamente? Ahi!!!

Sei indietro con la correzione dei compiti ma hai compilato sulla piattaforma le griglie di osservazione di tutti i BES per poter stampare e firmare i PDP prima della prossima tornata di consigli di classe? Bravo! Quanti PFP hai firmato quest’anno? E le schede di monitoraggio? Non le avrai mica dimenticate?!

Hai compilato le misure compensative e dispensative delle programmazioni differenziate dei BES da allegare ai PEI e PDP? Hai definito le modalità di recupero, da condividere sul registro elettronico, differenziandole anche per DSA, DVA e svantaggi/disagi? Sì? Lo hai fatto ma hai dimenticato di utilizzare l’ultimo modulo della scuola aggiornato con il logo dei PON e dei progetti PNRR? Attento!!! Dovresti sapere che, per le “procedure qualità”, sei passibile di richiamo disciplinare!!!

Inoltre, come ti rapporti con tutti i tutor dei PCTO? Rispondono tempestivamente sull’apposita piattaforma? I ragazzi compilano regolarmente i diari di bordo? Come dici? Non fai il PCTO??? Allora sei proprio un dinosauro!!!

Sei riuscito a leggere sul registro elettronico tutte le circolari senza rimanere indietro o perderne qualcuna? Quanti giorni sei coinvolto nei turni di sorveglianza durante l’intervallo? Con quanti genitori riesci a parlare nella tua ora settimanale di ricevimento? Solo quattro?

Ma in presenza, on line o al telefono?

Sai usare in completa autonomia la fotocopiatrice stampando fronte/retro, fascicolando e pinzando senza l’aiuto degli assistenti tecnici quando sono impegnati in altri ruoli? In quali progetti sei coinvolto? Sei promotore di progetti POF?

Non organizzi per le tue classi la partecipazione a dei convegni per non appropriarti arbitrariamente delle ore dei tuoi colleghi? Sul serio? Ma che dici!

Parteciperai almeno agli Open Day?

Non accompagni i ragazzi in gita per non assumerti responsabilità che neanche conosci? Quindi non hai mai compilato il modulo per le gite d’istruzione da 1, 3,5, 7, 10 giorni, comodamente disponibile sulla piattaforma del sito della scuola?

Compili ancora la richiesta per poter essere assegnatario del Bonus docenti? No? Come mai? Ma, almeno, fai il coordinatore di classe o il responsabile di dipartimento?

Sei inserito in qualche commissione o gruppo di lavoro? Allora sarai nel Consiglio d’Istituto.

Sei o non sei un docente Tutor?! No?? Dici che non vuoi complicarti la vita dentro una ulteriore piattaforma rincorrendo decine di alunni insolventi a delle procedure ancora sconosciute?

Noooo?!? Starai scherzando?!?

Allora sei solo un SEMPLICE INSEGNANTE e senza i tuoi Bonus motivazionali non potrai più pagarti il costo dei parcheggi dell’auto nei prossimi mesi.

Devi impegnarti di più!!! Perché se non vai incontro al mondo che cambia con competenza, costruttiva rassegnazione e, soprattutto, quella sottesa disciplina che ci impone di non bocciare “troppo” per non rischiare di estinguere classi e cattedre lavorando oltremisura gratis per un numero di ore non riconosciute, rimarrai sempre UN CATTIVO INSEGNANTE!!!

Francesco Adragna