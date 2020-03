Il “concerto” del Turrisi Colonna “strega” il ministro. Il preside: “Una grande emozione” [VIDEO]

Il video, registrato dalla formazione Jazz del L.S. “G. Turrisi Colonna” di Catania, è il frutto del lavoro appassionato di un gruppo di autoformazione di docenti e studenti.

Esso rappresenta una delle strategie di innovazione metodologica che in queste settimane i docenti e gli studenti della scuola si stanno inventando insieme in “mutual tutoring” per condurre nel modo più efficace e coinvolgente la didattica a distanza.

Tale iniziativa, inoltre, in questo frangente storico così difficile per il nostro Paese, vuole tenere alto il morale di tutta la comunità scolastica e vuole augurare da parte del “G.Turrisi Colonna” di Catania a tutti gli italiani il nostro: “Andrà tutto bene !!!”

Alla Tecnica della Scuola il preside Emanuele Rapisarda è felice per le parole del ministro Azzolina: “Esprimo la mia più sincera riconoscenza al Ministero dell’Istruzione che ha ritenuto l’iniziativa meritevole di particolare considerazione tanto da pubblicare il video sul canale social Ministeriale quale “best-practice” di attività di didattica a distanza”.