Il digitale a scuola, la Ministra Azzolina risponde online agli studenti

Didattica a distanza e scuola digitale. La Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina incontra online gli studenti. L’evento, promosso dall’associazione Aidr Italian Digital Revolution sarà ospitato sull’account Facebook dell’associazione (link) il 16 dicembre, live a partire dalle 15:15 e moderato dalla giornalista del Tg2 RAI Maria Antonietta Spadorcia.

Una rappresentanza di alunni, provenienti da ogni parte d’Italia, dialogherà con la responsabile del Dicastero dell’Istruzione, sui temi legati alla digitalizzazione nel mondo della scuola: didattica a distanza in primis, utilizzo dei social network, socializzazione ai tempi del Covid e tecnologie.

“Si tratta di un evento unico su tematiche di stringente attualità, sottolinea il Presidente di Aidr Mauro Nicastri. In questi mesi la Dad ha garantito il prosieguo delle attività fuori dalle aule scolastiche. È stata una opportunità di crescita per milioni di studenti, anche se non sono mancate le criticità. La nostra associazione, impegnata da anni nella promozione della cultura digitale ha voluto fortemente questo incontro online, per approfondire attraverso le testimonianze dirette delle studentesse e degli studenti, i temi della digitalizzazione nel mondo della scuola. Ringraziamo la ministra Azzolina per la sua disponibilità e sensibilità dimostrata.”

All’incontro parteciperanno una rappresentanza di studenti delle scuole di: Liceo Classico S. LOPIANO di CETRARO (CS), Iunior International Istitute – Scuole Cefa Roma, Istituto comprensivo Statale “C. Collolidi” di Giardini Naxos (Me), Istituto Comprensivo Statale di Osio Sotto (BG).