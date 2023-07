Il diploma di maturità a 90 anni, il record d’una donna umbra inorgoglisce Valditara: esempio per i giovani, l’amore per il sapere senza età

Il diploma di maturità conseguito a 90 anni compiuti è un esempio per i giovani: significa che l’amore per il sapere non ha età. A sostenerlo è il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nel commentare l’avvenuto conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, votazione 76/100, da parte di una donna caparbia: l’esame si è svolto nell’istituto paritario San Francesco di Sales di Città di Castello.

Il ministro del dicastero di Viale Trastevere ha scritto su twitter che “la signora Imelda Starnini, 90 anni, ha coronato il sogno di conseguire il diploma di Stato. Il suo esempio è un prezioso stimolo per i giovani, affinché possano coltivare l’amore per il sapere che non ha età, ed ha sempre tempi giusti. Complimenti!”.

Qualche giorno fa anche il dirigente scolastico dell’istituto umbro dove si è diplomata la donna di 90 anni aveva detto che la signora Imelda Starnini rappresenta “è un esempio per tutti”, avvalorato da un approccio allo studio sempre incentrato “sulla curiosità, sul gusto di imparare e supportato da una forte motivazione”.

Non è la prima volta che un 90enne affronta gli Esami di Stato. Nel giugno dello scorso anno, la signora Annunziata Murgia, ha sostenuto a 90 anni l’esame di licenza media al Cpia 1, centro provinciale istruzione degli adulti di Dolianova, nel sud Sardegna.

Il cronista dell’Ansa, presente all’esame, la definì “elegantissima” con “sorriso felice: si è presentata di mascherina e di deambulatore davanti alla commissione per presentare la sua tesina di licenza media”.

Dietro a lei c’erano figli e nipoti, ma anche i carabinieri dell’Anc, l’associazione nazionale dell’Arma, che hanno voluto rendere omaggio alla loro iscritta più anziana, perché vedova di un militare. Gli studi Annunziata li aveva interrotti per colpa del conflitto, la Seconda Guerra Mondiale”. Poi, si dedicò alla famiglia e al lavoro di sarta.