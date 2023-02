Il docente caduto dal terzo piano di una scuola è morto in ospedale: si ipotizza il suicidio

Purtroppo ci sono tristi aggiornamenti sul caso del docente che ieri è caduto dal primo piano di una scuola, all’istituto per geometri Ines Curella di Licata, in provincia di Agrigento. Purtroppo l’uomo è deceduto in ospedale dopo ore di agonia. A riportarlo AgrigentoNotizie.

L’uomo è apparso subito in gravi condizioni per via delle numerose fratture in tutto il corpo e delle contusioni polmonari riportate. Il 47enne è stato dapprima trasportato in un vicino nosocomio, il San Giacomo d’Altopasso a Licata, poi trasferito d’urgenza in elisoccorso al Cannizzaro di Catania, dove è morto.

Il messaggio del sindaco della cittadini

Al momento non è chiaro cosa sia successo. Secondo una primissima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, l’uomo potrebbe avere raggiunto la finestra del terzo piano appositamente per gettarsi da uno dei punti più alti, il tutto sotto gli occhi degli alunni. L’ipotesi più probabile è al momento quella, quindi, del suicidio. C’è chi parla addirittura di dissidi con il dirigente scolastico, ma al momento queste sono poco più che speculazioni.

Il sindaco di Licata, Pino Galanti, ha rivolto un messaggio alla famiglia dell’insegnante: “Rappresento ai familiari del docente deceduto la mia vicinanza. E’ un gravissimo lutto che ha colpito la famiglia dell’insegnante e l’intera comunità. Ai familiari del docente deceduto rivolgo i sentimenti di profondo cordoglio, mio e di tutta la collettività licatese”.

