Il Forum della Associazioni invita le scuole ad attivarsi a sostegno dei bambini e dei ragazzi ucraini

Il Forum delle Associazioni professionali dei Docenti e dei Dirigenti scolastici (ne fanno parte Adi, Aimc, andis, Cidi, Diesse, Disal, Finsm, Irase, Irsef/irfed, Mce, Legambiente scuola e formazione e Uciim) interviene sulla questione ucraina per “condannare fermamente l’intervento delle truppe russe in Ucraina, in quanto viola la libertà di uno Stato sovrano e costituisce una minaccia concreta alla sicurezza e alla stabilità del mondo intero”.

Le associazioni del Forum dichiarano anche di aderire alle iniziative umanitarie in favore delle famiglie ucraine assediate o in fuga dalla guerra e “confidano che le istituzioni scolastiche sappiano essere luoghi di accoglienza, di solidarietà e di inclusione per tutti quei bambini e quei ragazzi che raggiungeranno il nostro Paese”.

Il Forum, inoltre “invita il personale scolastico, i Consigli di Istituto e le famiglie degli alunni a mettere in campo tutte le possibili azioni di aiuto e di sostegno psicologico, pedagogico e didattico a favore dei minori che saranno inseriti nelle nostre scuole, con la speranza che essi possano al più presto venir fuori dai traumi e dallo smarrimento vissuti in questi ultimi giorni” e “fa appello ai docenti italiani perchè nelle prossime settimane si continui a mettere al centro dell’azione didattica i temi dell’art. 11 della Costituzione, della pace, della convivenza e della democrazia”.