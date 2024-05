Il Gruffalò compie 25 anni, il libro per bambini che è stato un caso editoriale senza precedenti

Quello del Gruffalò, creato da Julia Donaldson, londinese, che nel 2016 è stata l’autrice inglese più venduta al mondo superando anche J. K. Rowling, e Axel Scheffler, illustratore tedesco, e pubblicato per la prima volta da Macmillan Children’s Books il 23 marzo 1999, è un caso di successo editoriale quasi senza precedenti, accolto con grande entusiasmo in crescita. Nel 2009 il libro è stato indicato dagli insegnanti come uno dei cinque titoli più utili per motivare e potenziare la lettura e nell’estate del 2023 un sondaggio ha rilevato che Il Gruffalo è il primo libro letto dai genitori a un bambino su otto nel Regno Unito. Le vendite dei libri The Gruffalo e The Gruffalo’s Child (2004) hanno superato i 18 milioni di copie in tutto il mondo (di cui750mila in Italia) ed è stato anche tradotto in 107 lingue.

A dicembre è stato presentato in anteprima il film d’animazione nominato ai BAFTA sulla BBC One, davanti a un pubblico di 10 milioni di persone, distribuito in oltre 180 Paesi e ha vinto una moltitudine di premi, tra cui il premio Prix Jeunesse per il 50° anniversario del miglior programma di fiction televisiva per bambini degli ultimi 50 anni.

Il successo del Gruffalò

Cosa c’è nel Gruffalò che lo rende presente da 25 anni nelle letture di tanti bambini e bambine, ma anche adulti? È un mostro che ha sempre fame e non è cattivo, vuole solo mangiare, nel Gruffalò c’è sempre un equilibrio tra la paura e l’attrazione, è una creatura ambivalente, da un lato i bambini possono essere attratti da lui ma anche spaventati. Julia Donaldson confessa che non avrebbe però mai immaginato tale longevità.

Le iniziative per celebrare il Gruffalò

Molte le iniziative per celebrare questo anniversario: già a gennaio è avvenuta la pubblicazione celebrativa con una nuova edizione anniversario in lamina d’oro di Il Gruffalo paperback; questo nuovo design della brossura conterrà contenuti inediti, tra cui una registrazione molto speciale scaricabile della canzone del Gruffalo, cantata dalla stessa Julia Donaldson.

Tutte le pubblicazioni celebrative avranno il nuovo logo del 25° anniversario.

La pagina Facebook del Gruffalò continuerà a sviluppare l’impegno con i fan durante l’anno, e sono previste ulteriori attività più avanti nel 2024, quando in autunno si celebrerà il 20° anniversario di The Gruffalo’s Child.

Il Corriere della Sera e La Gazzetta dello sport propongono in edicola a partire dal mese di maggio una collana di albi in grande formato sulle avventure del Gruffalò. Oltre alle avventure del Gruffalò ci saranno La strega Rossella, Gli Smei e gli Smufi, Superverme, Bastoncino e tante altre storie bestseller.