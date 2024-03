Il lavoro come pratica correttiva per la violenza in classe, succede anche negli USA

Il lavoro come pratica correttiva per la violenza in classe, succede anche...

La violenza in classe risulta sempre più problematica ed invalidante per l’esecuzione della didattica frontale. La crisi sociale, che è coerente con le varie forme di recessione economica che imperversano nei vari States, costituisce il primo elemento basilare che produce violenza e dispersione come elementi e forme di risposta alla stessa. Si moltiplicano le stragi, aumentano i tassi di possesso di arma da fuoco soprattutto tra i giovani, le scuole, nonostante l’onorevole ruolo ricoperto risultano essere sempre meno sicure e si dotano – alla pari degli aeroporti – di metal detector e strutture per garantire la sicurezza al loro interno. Che fare, dunque, per limitare la violenza in classe e rendere la scuola una terra di nessuno? Gli States hanno più volte tentato di aumentare gli assistenti sociali pro-capite in modo tale da applicarsi in un monitoraggio sempre più realistico: tale utile iniziative, non contornata da azioni concrete non ha dato i risultati sperati. La violenza è peggiorata e i docenti lavorano in ambienti sempre più pericolosi.

Un’utile pratica correttiva, sviluppata in Arkansas, ha attirato l’attenzione dei ricercatori locali: il lavoro, inteso come mera esecuzione ripetitiva di un’azione per un determinato periodo e determinata ora, può essere utilizzato per combattere la dispersione scolastica e dunque far risalire, in proporzione, anche la partecipazione alle lezioni, in via teorica più sicure. Dopo un biennio di studio basato su monitoraggio comportamentale e dati alla mano, i ricercatori hanno confermato che l’esecuzione di piccoli di lavori di supporto alla comunità scolastica sono di grande aiuto. In Italia un’iniziativa analoga – caratterizzante delle scuole superiori – è l’alternanza scuola lavoro, che lo studente ha possibilità di svolgere presso strutture in convenzione raggiunte via istituto o in autonomia.

Si parte dalla scuola primaria

Gli insegnanti della Woodman Elementary School stavano notando aspetti salienti nei bambini che si comportavano male in classe. “Gli studenti cercheranno di attrarre l’attenzione, sia positiva che negativa”, ha affermato Jaime Johnston, lo psicologo scolastico della Woodman. “Gli studenti si comportavano male per attirare l’attenzione delle persone che gli piacevano. “Abbiamo un gruppo divertente di adulti di supporto e agli studenti è piaciuto uscire con noi. Ma abbiamo bisogno che mostrino comportamenti adeguati e restino in classe”. Gli insegnanti di tutto il l’Arkansas affermano di essere ancora alle prese con un’ondata di problemi comportamentali post-pandemia nelle classi che spesso sfociano in azioni violente. I capricci e persino il comportamento violento sono comuni tra gli studenti di tutte le età.

Nel frattempo, sempre più studenti saltano regolarmente le lezioni e perdono tempo dedicato allo studio. Così, la piccola scuola elementare di Woodman, nel sud di Wichita, ha deciso di sperimentare un programma chiamato Lavoro Significativo. I consulenti seguono i bambini che necessitano di maggiore attenzione e li associano a un mentore adulto, quindi offrono loro qualcosa di costruttivo da fare secondo un programma regolare: un compito semplice come nutrire i pesci o fare copie. In sostanza, danno un lavoro agli studenti. Sembra un’operazione assai semplice, ma Johnston sostiene che sta facendo la differenza. Da quando la scuola ha lanciato il programma l’anno scorso, il comportamento è migliorato. Aumentano le presenze, diminuiscono le violenze in sede.

Testimonianze dirette e parallelismi globali

“Abbiamo studenti con DSA… e studenti di istruzione generale che stanno andando molto bene e hanno solo bisogno di un po’ di attenzione in più”, ha detto Johnston. “Non devono guadagnarsela e non devono agire per ottenerla. È sempre lì e in realtà impedisce loro di cercare quell’attenzione in altri modi”. Jovany, uno studente di terza elementare della Woodman Elementary School di Wichita, aiuta a consegnare frutta e verdura fresca come parte del programma di snack salutari della scuola. Utilizza un dispositivo vocale portatile per comunicare con insegnanti e compagni. Una mattina recente, hanno riempito un carro con sacchi di piselli dolci e lo hanno portato in ogni scuola materna e in ogni classe di prima elementare. Jovany non può comunicare verbalmente ma utilizza un dispositivo portatile che può essere programmato per pronunciare determinate frasi. Come parte del suo lavoro, entra in ogni classe, consegna gli spuntini all’insegnante e preme i pulsanti sul suo dispositivo per dire “Prego” e “Arrivederci”. Jessica Sprick, consulente di Safe & Civil Schools con sede in Oregon, afferma che il programma Meaningful Work è nato dalla frustrazione che gli educatori provano di fronte a un bambino che si comporta male per attirare l’attenzione. Dare agli studenti un lavoro dà loro un senso di scopo e di realizzazione, ha detto.

“Esiste un principio comportamentale: ciò a cui presti maggiore attenzione cresce”, ha detto Sprick. “Molti studenti che lottano con il loro comportamento ricevono così tanta attenzione per il comportamento negativo che in realtà vediamo che il lo stesso peggiora. Se riesci a creare strutture che permettano agli adulti di vedere gli studenti come qualcuno di prezioso e di dare loro un feedback positivo, diventa davvero un effetto valanga.” Assegnare lavori agli studenti non è necessariamente una novità. Gli insegnanti delle scuole elementari spesso pubblicano tabelle di lavoro che denotano cose raccoglitori di rifiuti o assistenti in ufficio. Il programma Lavoro Significativo amplia l’idea e coinvolge l’intera scuola. I materiali includono descrizioni ed esempi di offerte di lavoro per quasi 100 lavori, tra cui assistente di parco giochi, alzabandiera, smistatore di posta e responsabile del riciclaggio.