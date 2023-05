Si svolge quest’anno la XIII edizione di una campagna nazionale che si prefigge di sottolineare il valore sociale dei libri quale importante elemento della crescita personale, culturale e civile. Il Maggio dei Libri, come leggiamo sul sito www.ilmaggiodeilibri.cepell.it/, “invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto”.

L’iniziativa è organizzata dal Centro per il libro e la lettura e coinvolge anche scuole, biblioteche, librerie, associazioni culturali, editori

Il progetto è organizzato ogni anno dal Centro per il libro e la lettura – con il coinvolgimento di enti locali, biblioteche, librerie, associazioni culturali, scuole, festival, editori, oltre a molteplici soggetti pubblici e privati (non solo in Italia: ogni anno, infatti, l’iniziativa varca i confini nazionali unendo nella comune passione per la lettura diverse realtà, come alcune scuole italiane all’estero nonché Istituti italiani di Cultura e altre istituzioni) – e a partire dal 2021 promuove il Premio nazionale per il libro e la lettura, che consiste nella premiazione dei cinque progetti di promozione della lettura ritenuti migliori e realizzati nell’ambito di ciascuna delle seguenti categorie: Biblioteche, mediateche e sistemi bibliotecari, Associazioni, istituti culturali, centri studi e ricerche, Istituti scolastici, Carceri, strutture sanitarie e di accoglienza per anziani, Librerie.

Gli eventi programmati, da inserire in apposita “banca dati”, si svolgono sino al 31 maggio. Previsto anche un Premio nazionale

Leggiamo nella sezione “Faq” del suddetto sito che “il Premio sarà conferito alle iniziative più originali e innovative e, soprattutto, agli organizzatori che abbiano fatto rete con le altre realtà territoriali (in particolare attraverso i Patti locali per la lettura) e alle scuole che abbiano presentato un progetto continuativo da Libriamoci a Il Maggio dei Libri”.

Per informazioni su regolamento, modalità di partecipazione e scadenza (31 maggio per inserire le iniziative nella “banca dati”) cliccare su Il regolamento dell’edizione 2023 .

I vincitori saranno resi noti durante la settimana di Libriamoci 2023 e l’assegnazione ufficiale del Premio si terrà in occasione di Più libri più liberi, la “Fiera nazionale della piccola e media editoria”, in programma a Roma nel prossimo mese di dicembre.

Il “tema istituzionale” di questa edizione è quello già scelto per Libriamoci 2022: “Se leggi sei forte!”.

Le iniziative de Il Maggio dei Libri si svolgono fra il 23 aprile e il 31 maggio, registrandole nella “banca dati” sul sito internet citato.

Quest’anno è stata nominata Genova capitale italiana del libro

Genova, nominata Capitale italiana del libro 2023 (il passaggio ufficiale del “testimone” da Ivrea – capitale italiana del libro durante lo scorso anno – alla città della Lanterna avverrà domenica 21 maggio al Salone internazionale del Libro di Torino, presso la Sala Cepell – ore 16.30) aderisce alla tredicesima edizione de Il Maggio dei Libri con un vario calendario di attività.