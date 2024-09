Il metodo Montessori entra a pieno titolo nella secondaria di primo grado, con la legge approvata alla Camera [INTERVISTA]

Nella legge di riforma su voto di condotta e valutazione del comportamento è contenuto anche un articolo che porta a ordinamento le classi Montessori di scuola secondaria che oggi funzionano grazie ad un decreto ministeriale che ne autorizza la sperimentazione.

Ne parliamo con Milena Piscozzo, dirigente scolastica e responsabile della Rete nazionale delle scuole secondarie Montessori.

Si tratta di un fatto storico, perché porta ad un cambiamento importante all’interno di un grado scolastico che è considerato da tanti l’anello debole del sistema italiano.

Il percorso montessoriano in Italia, a differenza che negli altri Paesi Europei ed extraeuropei, era riconosciuto solo per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria.

Questo è anche un risultato ottenuto dalla scuola che lei dirige, l’Istituto comprensivo Riccardo Massa di Massa

Direi di sì, insieme con i docenti del “Riccardo Massa” e con l’Opera Nazionale Montessori, abbiamo lavorato con determinazione e competenza, strutturando il percorso per la scuola secondaria di primo grado e guidando per anni una sperimentazione che via via si è consolidata con la sperimentazione nazionale autorizzata dal Ministero dell’Istruzione nel 2021 con il decreto ministeriale n. 237.

Quali vantaggi comporterà la legge?

La “riconduzione a ordinamento” della sperimentazione di scuola secondaria di primo grado Montessori permetterà a diverse scuole di verticalizzare il metodo.

La sperimentazione ha dato prova della capacità di realizzare un’offerta formativa capace di rispondere alle esigenze degli studenti e di realizzare una continuità autentica tra scuola primaria e scuola secondaria. Ha inoltre permesso una riflessione sull’aggiornamento dell’offerta pedagogica e didattica della scuola secondaria di primo grado, da sempre e da più parti auspicata.

Cosa prevede in sintesi il passaggio a ordinamento?

Il DDL n. 1830, approvato alla camera il 25/09/2024, all’ art. 2. (Disposizioni in merito alle sezioni a metodo didattico differenziato) esplicita che “ …….. 2. A partire dall’anno scolastico 2025/2026, le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione possono richiedere l’istituzione di classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori secondo i princìpi e i criteri metodologici adottati nella sperimentazione nazionale triennale autorizzata con decreto del Ministro dell’istruzione n. 237 del 30 luglio 2021. A tal fine il Ministero dell’istruzione e del merito, ………, mette a disposizione delle istituzioni scolastiche interessate un documento tecnico elaborato dal Comitato tecnico-scientifico nazionale ………….”

E quindi?

Nei prossimi giorni, avvalendoci della collaborazione di tutte le scuole della Rete, espliciteremo le condizioni per l’attivazione della scuola secondaria di primo grado Montessori e gli aspetti metodologico-didattici da mettere in campo.