Il Ministro dell’Agricoltura insieme agli studenti: celebrata la tradizione vinicola e l’istruzione

Il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha recentemente effettuato una visita speciale alla storica Scuola Enologica Umberto I, fondata ben 142 anni fa. Durante la sua visita, ha partecipato attivamente alla vendemmia insieme agli studenti della scuola, lavorando tra i filari situati nella tenuta dell’istituto.



Accoglienza illustre



In occasione di questo importante evento, il Ministro è stato accolto con entusiasmo da numerose figure di spicco, tra cui il Sindaco di Alba, Carlo Bo, il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, la dirigente della Scuola Enologica, Antonella Germini, insieme a docenti e allievi. La presenza di numerosi sindaci locali, rappresentanti dei consorzi del vino e delle confederazioni agricole ha ulteriormente sottolineato l’importanza dell’evento.



Un gesto simbolico



Il Ministro Lollobrigida ha partecipato alla vendemmia in uno dei filari che, come molti altri in tutta la regione delle Langhe, è stato colpito da una violenta grandinata lo scorso 6 luglio. Questo gesto simbolico ha messo in evidenza il legame tra il governo e il settore agricolo, dimostrando il sostegno alle comunità colpite da eventi climatici avversi.



Un tributo all’istruzione enologica



Il Sindaco Bo ha sottolineato l’importanza della Scuola Enologica Umberto I, ricordando che essa è nata dalla convinzione nell‘importanza dell’istruzione e della ricerca scientifica nel campo vitivinicolo. Questa istituzione storica ha contribuito in modo significativo alla formazione di esperti nel settore enologico, promuovendo l’eccellenza italiana nella produzione del vino.



Promuovere l’istruzione e l’occupazione



Il Ministro Lollobrigida ha enfatizzato l’importanza delle scuole specializzate, tra cui le scuole enologiche, gli istituti agrari e alberghieri. Ha sottolineato che queste istituzioni rappresentano un patrimonio da valorizzare, in quanto garantiscono opportunità occupazionali e trasmettono la passione per settori fondamentali della vita, come l’agricoltura e la ristorazione.



L’impegno internazionale



Ha poi aggiunto che la sfida attuale è quella di continuare il percorso di internazionalizzazione, favorendo gli scambi anche con i paesi in via di sviluppo per promuovere il buon cibo per tutti, valorizzare la biodiversità e diffondere sempre di più la cucina italiana nel mondo.



Celebrazione della tradizione vinicola



La visita del Ministro Lollobrigida alla Scuola Enologica Umberto I è stata un momento significativo per celebrare la tradizione vinicola italiana, l’istruzione nel settore e il forte impegno del governo nell’appoggiare l’agricoltura e la viticoltura del Paese. La sua partecipazione alla vendemmia ha evidenziato la solidarietà verso le sfide che il settore agricolo deve affrontare e ha sottolineato l’importanza di continuare a promuovere l’eccellenza enologica italiana a livello internazionale.