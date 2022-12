Il ministro Valditara e il suo messaggio di buon Natale inviato alle scuole citando Rodari: “Se ci diamo la mano i miracoli si fanno”

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha mandato alla comunità scolastica una lettera di auguri in occasione del Natale.

Valditara cita lo scrittore e pedagogista Gianni Rodari e scrive: “Se ci diamo la mano i miracoli si fanno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno”. Perché dunque limitare lo spirito di Natale a un solo giorno? Perché non trarre spunto da questa data simbolica per avere sempre la pace nel nostro cuore e il sorriso sulle nostre labbra? Pace e sorriso da donare quotidianamente agli altri, per costruire insieme un mondo più amichevole, più rispettoso, più solidale. Un mondo più autenticamente umano. È con questo sentimento, e con questo proponimento, che auguro di cuore a tutta la grande comunità che è la scuola, dirigenti, insegnanti, personale amministrativo, tecnico ausiliario, genitori e studenti, un Natale di serenità e di gioia”.

Nella lettera, inoltre, si legge: “Il Natale ha assunto un valore che trascende la religione cristiana, diventando universalmente, per tutti gli esseri umani, una data simbolica. È il giorno in cui tradizionalmente si riaffermano alcuni valori: la solidarietà, la pace, l’amore. Come scriveva però Trilussa che senso ha “fare il presepe” se non si è disposti ad accogliere realmente quel messaggio di pace, di solidarietà e di amore? Che sia dunque l’occasione per aprirci realmente allo “spirito del Natale”, e comprendere e sentire che un modo migliore di vivere è realmente possibile per tutti noi. Se apriamo il nostro cuore allo spirito del Natale, possiamo fare grandi e piccole cose meravigliose”.